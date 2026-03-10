Tottenham schytal drsný příděl od Atlétika, Kinský musel střídat. Bayern rozdrtil Atalantu
Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v sedmnácté minutě vystřídal po jeho velké chybě v rozehrávce, po které domácí zvýšili na 3:0. Dvaadvacetiletý gólman měl podíl i na první inkasované brance. Londýnský celek nakonec prohrál 2:5. V úterý se hrála ještě tři osmifinále: Bayern Mnichov deklasoval 6:1 Bergamo, Barcelona zachránila penaltou v nastavení remízu 1:1 v Newcastlu a Liverpool prohrál 0:1 na hřišti Galatasaraye. Odvety jsou na programu za týden.
Kinský nastoupil teprve potřetí v sezoně, naposledy chytal na konci října v Anglickém poháru. Tottenham prohrál pětkrát v řadě a během této série inkasoval třináct gólů, a tak v úterý dostal šanci na úkor jedničky Vicaria.
Debut v Lize mistrů se ale českému brankáři nepovedl. Už v šesté minutě podklouzl při rozehrávce a domácí dvěma přihrávkami dostali míč až ke skórujícímu Llorentemu. Ve čtrnácté minutě ztratil stabilitu stoper Van de Ven, samostatný nájezd proměnil Griezmann. Vzápětí si Kinský při odkopu trefil stojnou nohu a Álvarez neměl problém zakončit do odkryté sítě.
Atlético zvýšilo na 3:0 v čase 14:59, v utkání vyřazovací fáze dosud žádný tým nevedl takhle rychle o tři branky. Ihned po gólu se z lavičky zvedl Vicario a kouč Tudor sáhl ke střídání. Italského reprezentanta brzy překonal Le Normand, v 26. minutě snížil Porro.
Po změně stran si obě mužstva připsala ještě po gólu, na Álvarezovu druhou trefu odpověděl Solanke. Tottenham prohrál šest soutěžních zápasů za sebou poprvé v historii.
Bayern se v Bergamu obešel bez kanonýra Kanea, jenž kvůli poraněnému lýtku vynechal poslední ligový zápas a dnes zůstal na lavičce. Druhý tým po ligové fázi vstřelil po třech gólech v obou poločasech, až v závěru zkorigoval skóre Pašalič. Hvězdou utkání byl křídelník Olise, autor dvou branek a jedné asistence.
Newcastle byl za aktivní výkon odměněný v 86. minutě Barnesovým gólem, „Straky“ však Barceloně porážku 1:2 z ligové fáze neoplatily. Už po vypršení čtyřminutového nastavení Thiaw podkopl ve vápně Olma a Yamal z penalty srovnal.
Rovněž zápas v Istanbulu byl reprízou souboje z ligové fáze a kromě stejného výsledku měl i podobný průběh. I dnes šel Galatasaray brzy do vedení, v sedmé minutě po rohu skóroval hlavou Lemina.
Ve druhé půli Liverpool přidal, z několika šancí ale docílil pouze neuznané branky po závaru z rohového kopu. Neprosadil se ani egyptský kanonýr Salah, jenž se 81. startem v Lize mistrů v dresu „Reds“ stal klubovým rekordmanem.