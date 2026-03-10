Kinského brutální debut v LM: dvě OBŘÍ minely a střídání po čtvrt hodině. De Gea ho podpořil
Uff… to byla noční můra. Antonín Kinský zažil možná ten nejhorší debut v Lize mistrů, který nedávná historie pamatuje. A to čekal na návrat do brány fotbalového Tottenhamu pět měsíců…. Český gólman bohužel až nevídanými chybami nabídl Atlétiku Madrid dvě branky a trenér Igor Tudor byl nucen ho vystřídat už v 17. minutě. Nad mladíkovou budoucností v Londýně se tak vznáší velký mrak. Divoké první osmifinále skončilo porážkou Kinského týmu ve španělské metropoli 2:5.
Tohle měla být pro Antonína Kinského velká noc. Trápící se Tottenham s pěti ligovými prohrami v řadě potřeboval jiskru, novou krev. I proto se Igor Tudor rozhodl pro překvapivé tahy – posadil Dominika Solankeho, do středu zálohy poslal dva mladíky a do brány opomíjeného Kinského. V ideálním scénáři šlo o okno, kdy by mohl zabojovat o post jedničky. Ale to byly jen sny…
Bylo jasné, že v madridském pekle jménem Wanda Metropolitano to nebude proti domácímu Atlétiku lehké, ale Kinský se společně s Tottenhamem rozsypal prakticky sám od sebe.
Už při svém teprve druhém doteku s balonem poslal tým do agonie. Šlo o jednoduchou záležitost, mládežnický reprezentant odkopával od vlastní brány, ale náhle podklouzl a poslal míč pouze na opodál stojícího hráče Atlétika. Domácí borci už si s potrestáním minely mladého brankáře věděli rady.
„Jako kdyby si vzal špatné boty!" komentoval pro BBC bývalý brankář Paul Robinson. „Větší chybu v této sezoně pohledáte." To ale ještě nevěděl, co příjde.
Klouzaná totiž pokračovala. Ve 14. minutě se stejný incident stal jakožto poslednímu hráči Mickymu van de Venovi a domácí vedli 2:0.
To nejhorší ale přišlo prakticky hned po další rozehrávce. Zpětnou přihrávku Kinský promáchl a nabídl tak prázdnou bránu střelci Julianu Álvarezovi. Ani se nekoukal na Argenticovo zakončení, ležel na zemi s hlavou v dlaních - 3:0.
Kouč musel na bezprecedentní minely reagovat a Kinského sen o postu jedničky skončil po pouhých 17 minutách. Jeho brankářský parťák Guglielmo Vicario bývalého slávistu při střídání objal a Kinský pak rozčileně zamířil přímo do šaten. Dostávalo se mu potlesku od španělských fanoušků. Těžko říct, jestli soucitného, či posměšného.
„Wow, tohle jsem ve fotbale asi neviděl. Velký tah od Igora Tudora. Ano, Kinský způsobil góly, ale tohle mu sebevědomí zničí naprosto,“ řekl Robinson. „Měl šílenou čtvrthodinu, nevím, co říct. Mám za něj zlomené srdce,“ přidal se bývalý anglický reprezentant Joe Hart. Ten se zároveň pozastavil nad tím, že Tudor se při střídání na svého svěřence ani nepodíval.
Ozval se i bývalý gólman Manchesteru United i Atlétika Madrid David de Gea. „Lidé, co nebyli brankáři, nikdy nepochopí, jak těžké je na této pozici hrát. Hlavu vzhůru," napsal na sociální síť X.
V zimě Tottenham odmítl Kinského pustit na hostování, chtěl mít silnou brankářskou dvojici. Jedna naprosto hororová noc v Lize mistrů ale může s mladíkovou budoucností udělat směrem k létu všelicos.