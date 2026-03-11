Kouč Tottenhamu vysvětlil šokující stažení Kinského: Střídal jsem ho, abych mu pomohl
Na lavičce fotbalistů Tottenhamu odtrénoval teprve čtvrtý zápas, čtyřikrát zažil porážku. Na hřišti Atlétika Madrid v úterním úvodním osmifinále Ligy mistrů možná tu nejtvrdší. Kouč Igor Tudor, který k týmu přišel v půlce února, vysvětloval po debaklu 2:5 také to, proč z branky stáhl už po sedmnácti minutách chybujícího českého gólmana Antonína Kinského (22). „Nikdy jsem něco takového nezažil,“ přiznal chorvatský kouč a bývalý vynikající stoper.
Antonín Kinský nastoupil do brány Tottenhamu teprve potřetí v sezoně, dva předchozí starty zapsal v domácím poháru. Obří šance v úvodním osmifinále Ligy mistrů na hřišti Atlétika Madrid se změnila v nejtemnější noc kariéry mladého českého gólmana.
Igor Tudor dal dvojce Spurs příležitost od první minuty. Kinský ale dvakrát obrovsky chyboval při rozehrávce, za patnáct minut inkasoval celkem třikrát. Pak došlo k nevídané situaci – po sedmnácti minutách ho trenér stáhl ze hry a do brány šla obvyklá jednička Guglielmo Vicario.
„Postavit Kinského bylo správné rozhodnutí, je to velmi talentovaný brankář. Jenže pak se něco stalo… Za patnáct let trenérské kariéry jsem něco takového nezažil,“ přiznal chorvatský kouč, který na lavičce Spurs strávil po svém únorovém nástupu teprve čtvrtý zápas. Tottenham všechny duely pod jeho vedením prohrál a zabředl do velké krize. Smutným hrdinou zápasu na španělské půdě byl bohužel český brankář.
„Vystřídal jsem ho proto, abych mu pomohl,“ hájil Tudor své rozhodnutí. Na sociálních sítích se už během zápasu spustila na trenéra obrovská kritika za to, že náhradního brankáře, pro kterého šlo o první opravdu těžké utkání v sezoně, vymetl ze hřiště hned po kritickém startu a třech inkasovaných gólech.
Tudor: Není to snadné, ale musel jsem to udělat
„Tým šel do jiné soutěže, nastal správný moment, kdy změnu v bráně udělat. Bohužel se pak stalo to, co jste viděli na hřišti. Nikdy ve své kariéře jsem nestřídal gólmana v sedmnácté minutě. Není to snadné, ale musel jsem to udělat,“ vysvětlil Tudor.
Vedení Tottenhamu bývalého skvělého stopera angažovalo do konce sezony. Po čtvrté prohře po sobě, navíc po šíleném začátku na Atlétiku spojeným s nečekaným stažením Kinského z brány, čelí Tudor masivní kritice.
Když zcela vyřízený a zlomený Kinský odcházel po vystřídání tunelem rovnou do šaten, hráči i někteří členové realizačního týmu se českého brankáře snažili uklidnit, pomoct mu. Po zápase ho veřejně prostřednictvím sociálních sítí podpořilo několik výrzaných brankářských osobností - třeba David de Gea nebo Joe Hart.
„Bohužel se mu to stalo v takhle velkém zápase, omlouval se,“ přiznal Tudor bezprostředně po konečné prohře 2:5. „Když jsem s ním po zápase mluvil, vysvětloval jsem mu to. Je to výborný člověk a kvalitní brankář. Pochopil situaci, proč musel ze hřiště. Jak už jsem říkal, je to dobrý brankář. Jsme s ním, všichni jsme v tom společně. Nikdy to není o jednom hráči. Tohle je Champions League, zaplatili jsme za tenhle vstup do zápasu.“
Dál se v nepříjemné situaci nechtěl příliš babrat. „Není třeba to nějak víc rozebírat a speciálně o tom hovořit. Byl to neobvyklý, zvláštní zápas. Dostali jsme tři góly za patnáct minut. Přitom jsme nezačali úplně špatně, pak nás zničily vlastní chyby. Úplně jsme ztratili sebevědomí. Mohli jsme snížit na 2:4, ale naopak jsme inkasovali na 1:5. Skončilo to 2:5, omlouváme se fanouškům. Je to pro nás složitý moment, platíme za vlastní chyby. Zdá se, že jde všechno proti nám,“ dodal kouč, který je krátce po svém jmenování v ohrožení brzkého odvolání.