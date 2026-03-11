Vyhazov po měsíci? Muž, který střídal Kinského, je pod tlakem. Expert: Je to podvodník
Kritizované střídání Antonína Kinského v sedmnácté minutě osmifinále Ligy mistrů bylo jen třešničkou na nepovedeném dortu. Kouč Igor Tudor nemá výsledky, trefuje se do vlastních hráčů, fotbalisté Tottenhamu pod ním dostávají víc gólů než kdy dřív a padají do boje o záchranu v Premier League. Média a experti mají celkem jednoznačně jasno – trenér by měl skončit po pouhých čtyřech zápasech.
Není časté, že jako trenér dostanete otázku na svou pozici v klubu po pouhém měsíci v nové roli. To je ale realita Tottenhamu a Igora Tudora. Přišel jako muž, který má doručit okamžitý impuls a zlepšení (možná i na úkor dlouhodobé koncepce), udělal však přesný opak. Tým je horší než kdy dříve, každá ze čtyř Tudorových proher se dá označit za ostudnou. „Bez komentáře,“ odpověděl na dotaz, který nechce slyšet žádný trenér.
Jamie O’Hara, bývalý záložník londýnského celku, si nebral servítky. „Stydím se za to, že jsem fanouškem Tottenhamu. Je to ostuda. Trenér je podvodník, měli ho vyhodit o poločase. Hráči pod ním evidentně nechtějí hrát. Na Atlétiku Madrid nemůžete experimentovat s formací 3-4-3 a Kinským v bráně,“ popsal pro TalkSport. Českého gólmana ale také nešetřil. „Každý říká, jak je mu ho líto. Ale je to profesionální brankář a nebyl schopný kopnout do balonu.“
Čím si Tudor kromě výsledků (1:4 s Arsenalem, 1:3 s Crystal Palace, 1:2 s Fulhamem, 2:5 s Atlétikem) svou pozici tak rychle podkopal? Nedlouho poté, co sportovní ředitel Tottenhamu Johan Lange vychválil nového kouče s tím, že si během velice krátké doby vytvořil kvalitní vztah s kabinou, musel pozorovat, jak Chorvat na tiskových konferencích háže své hráč pod autobus.
„Možná jsou zvyklí míň pracovat,“ podotkl po prvním zápase. „Musí se začít chovat jako seriózní lidé,“ řekl dále. Anglická média následně přišla s informacemi, že tato slova v kabině nemají dobrou odezvu. Celkově ale sáhl k pro mnohé fanoušky nepochopitelné rotaci, která vyvrcholila právě zvláštní sestavou na Atlético Madrid.
I pět oslovených expertů webu The Athletic se shodlo, že by měl Tudor klub opustit. „Každé rozhodnutí, které udělal, se otočilo proti němu. Měl stabilizovat defenzivu, ale situace se dostala naprosto mimo kontrolu. Archie Gray už hrál na obou wingbecích a ve středu zálohy, posila Connor Gallagher sedí na lavičce. S týmem pracoval špatně a není divu, že hráči dělají chyby. Jeho rozhodnutí ohledně Kinského bylo brutální,“ popisuje novinář Jay Harris.
Dost možná je jen otázka hodin, než Antonín Kinský bude mít nového trenéra. Tottenham ale musí vybrat opatrně. Ještě horší volba než Tudor by posunula tým do druhé ligy. Devět zápasů před koncem soutěže jsou Spurs šestnáctí a na sestupové pozice mají náskok jen jeden bod.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|30
|20
|7
|3
|59:22
|67
|2
Manchester City
|29
|18
|6
|5
|59:27
|60
|3
Manchester Utd.
|29
|14
|9
|6
|51:40
|51
|4
Aston Villa
|29
|15
|6
|8
|39:34
|51
|5
Chelsea
|29
|13
|9
|7
|53:34
|48
|6
Liverpool
|29
|14
|6
|9
|48:39
|48
|7
Brentford
|29
|13
|5
|11
|44:40
|44
|8
Everton
|29
|12
|7
|10
|34:33
|43
|9
Bournemouth
|29
|9
|13
|7
|44:46
|40
|10
Fulham
|29
|12
|4
|13
|40:43
|40
|11
Sunderland
|29
|10
|10
|9
|30:34
|40
|12
Newcastle
|29
|11
|6
|12
|42:43
|39
|13
Crystal Palace
|29
|10
|8
|11
|33:35
|38
|14
Brighton
|29
|9
|10
|10
|38:36
|37
|15
Leeds
|29
|7
|10
|12
|37:48
|31
|16
Tottenham
|29
|7
|8
|14
|39:46
|29
|17
Nottingham Forest
|29
|7
|7
|15
|28:43
|28
|18
West Ham
|29
|7
|7
|15
|35:54
|28
|19
Burnley
|29
|4
|7
|18
|32:58
|19
|20
Wolves
|30
|3
|7
|20
|22:52
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup