Vyhazov po měsíci? Muž, který střídal Kinského, je pod tlakem. Expert: Je to podvodník

Trenér Tottenhamu Igor Tudor během zpackaného utkání Ligy mistrů proti Atlétiku
Antonín Kinský po třech gólech a dvou minelách šel ze hřiště už v 17. minutě...
Antonín Kinský proti Atlétiku inkasoval třikrát za 16 minut a střídal
Bartoloměj Černík
Liga mistrů
Kritizované střídání Antonína Kinského v sedmnácté minutě osmifinále Ligy mistrů bylo jen třešničkou na nepovedeném dortu. Kouč Igor Tudor nemá výsledky, trefuje se do vlastních hráčů, fotbalisté Tottenhamu pod ním dostávají víc gólů než kdy dřív a padají do boje o záchranu v Premier League. Média a experti mají celkem jednoznačně jasno – trenér by měl skončit po pouhých čtyřech zápasech.

Není časté, že jako trenér dostanete otázku na svou pozici v klubu po pouhém měsíci v nové roli. To je ale realita Tottenhamu a Igora Tudora. Přišel jako muž, který má doručit okamžitý impuls a zlepšení (možná i na úkor dlouhodobé koncepce), udělal však přesný opak. Tým je horší než kdy dříve, každá ze čtyř Tudorových proher se dá označit za ostudnou. „Bez komentáře,“ odpověděl na dotaz, který nechce slyšet žádný trenér.

Jamie O’Hara, bývalý záložník londýnského celku, si nebral servítky. „Stydím se za to, že jsem fanouškem Tottenhamu. Je to ostuda. Trenér je podvodník, měli ho vyhodit o poločase. Hráči pod ním evidentně nechtějí hrát. Na Atlétiku Madrid nemůžete experimentovat s formací 3-4-3 a Kinským v bráně,“ popsal pro TalkSport. Českého gólmana ale také nešetřil. „Každý říká, jak je mu ho líto. Ale je to profesionální brankář a nebyl schopný kopnout do balonu.“

Čím si Tudor kromě výsledků (1:4 s Arsenalem, 1:3 s Crystal Palace, 1:2 s Fulhamem, 2:5 s Atlétikem) svou pozici tak rychle podkopal? Nedlouho poté, co sportovní ředitel Tottenhamu Johan Lange vychválil nového kouče s tím, že si během velice krátké doby vytvořil kvalitní vztah s kabinou, musel pozorovat, jak Chorvat na tiskových konferencích háže své hráč pod autobus.

„Možná jsou zvyklí míň pracovat,“ podotkl po prvním zápase. „Musí se začít chovat jako seriózní lidé,“ řekl dále. Anglická média následně přišla s informacemi, že tato slova v kabině nemají dobrou odezvu. Celkově ale sáhl k pro mnohé fanoušky nepochopitelné rotaci, která vyvrcholila právě zvláštní sestavou na Atlético Madrid.

I pět oslovených expertů webu The Athletic se shodlo, že by měl Tudor klub opustit. „Každé rozhodnutí, které udělal, se otočilo proti němu. Měl stabilizovat defenzivu, ale situace se dostala naprosto mimo kontrolu. Archie Gray už hrál na obou wingbecích a ve středu zálohy, posila Connor Gallagher sedí na lavičce. S týmem pracoval špatně a není divu, že hráči dělají chyby. Jeho rozhodnutí ohledně Kinského bylo brutální,“ popisuje novinář Jay Harris.

Dost možná je jen otázka hodin, než Antonín Kinský bude mít nového trenéra. Tottenham ale musí vybrat opatrně. Ještě horší volba než Tudor by posunula tým do druhé ligy. Devět zápasů před koncem soutěže jsou Spurs šestnáctí a na sestupové pozice mají náskok jen jeden bod.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal30207359:2267
2Manchester City29186559:2760
3Manchester Utd.29149651:4051
4Aston Villa29156839:3451
5Chelsea29139753:3448
6Liverpool29146948:3948
7Brentford291351144:4044
8Everton291271034:3343
9Bournemouth29913744:4640
10Fulham291241340:4340
11Sunderland291010930:3440
12Newcastle291161242:4339
13Crystal Palace291081133:3538
14Brighton299101038:3637
15Leeds297101237:4831
16Tottenham29781439:4629
17Nottingham Forest29771528:4328
18West Ham29771535:5428
19Burnley29471832:5819
20Wolves30372022:5216
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

