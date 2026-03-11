Brankáři se zastávají Kinského, kritice čelí kouč. Zabil mu kariéru! říká legenda
Katastrofální večer pro českého brankáře Tottenhamu Antonína Kinského. Při debutu v Lize mistrů na hřišti Atlétika Madrid udělal dvě obrovské chyby a v 17. minutě ho trenér Igor Tudor za stavu 3:0 pro domácí stáhl ze hry. Směrem k mladému gólmanovi nyní míří slova podpory z celého fotbalového světa. „Je mi ho strašně líto. Za mě mu absolutně zabil kariéru,“ zastal se Kinského bývalý gólman Manchesteru United Peter Schmeichel.
Joe Hart
- bývalý anglický brankář pro TNT
„Mám za něj zlomené srdce. Měl špatných čtrnáct minut, to se nedá popřít. Dokonce i divákům na stadionu ho bylo líto. Tudor (trenér Tottenhamu) se na něj ani nepodíval. Pokud je tohle práce s hráči, jsem z toho v šoku. Chová se, jako by nebyla teprve 14. minuta. Tohle se nestává na žádné úrovni, ani v amatérské lize.“
Paul Robinson
- bývalý brankář Tottenhamu pro CBS
„Je to od trenéra sobecké. Ví, že v klubu nezůstane dlouho. Snaží se ochránit sám sebe a vůbec nebere ohled na mladého brankáře. Za celou svou kariéru jsem nikdy nic takového neviděl.“
David de Gea
- bývalý španělský brankář na sociální síti X
„Lidé, co nebyli brankáři, nikdy nepochopí, jak těžké je na této pozici hrát. Hlavu vzhůru.“
Peter Schmeichel
- bývalý brankář Manchesteru United pro CBS
„Je mi ho strašně líto. Tohle střídání bude mít dopad na celý zbytek jeho kariéry. Tenhle moment si bude navždy pamatovat každý člověk ve fotbale. Trenér se rozhodl ho postavit a vyvíjelo se to špatně, ale za stavu 0:3 už bylo jasné, že není šance na obrat. V tuhle chvíli ho musí podržet aspoň do poločasu. Za mě mu absolutně zabil kariéru. Bude hodně náročné se přes to přenést.“
Jamie Carragher
- bývalý anglický obránce pro CBS
„Udělal velké chyby, ale je to špatné rozhodnutí od trenéra. Jsem rád, že se ho ostatní gólmani zastali. Já viním trenéra, on se rozhodl ho poslat do hry a nese největší zodpovědnost.“
Steve McManaman
- bývalý anglický záložník pro TNT
„Nemám problém se střídáním, ale měl za ním dojít a říct mu, ať si z toho nic nedělá. Zabralo by to pět sekund. Práce s hráči v úplně nejhorší možné podobě. Dělá, jako by tam vůbec nebyl… Chladnější už to ani nemohlo být.“
Jay Harris
- novinář The Athletic na sociální síti X
„Když Kinský přicházel do Tottenhamu, vypadal hodně sebevědomě. Pak 14 měsíců vysedával na lavičce a najednou jde na debut v Lize mistrů proti Atléticu Madrid. Je vůbec překvapení, že to dopadlo tak špatně? Je to pro něj brutální.“
Diego Simeone
- trenér Atlética Madrid
„Na profesionální úrovni jsem nikdy nic takového neviděl. Není to můj problém, ale jejich trenéra a brankáře. My se soustředíme na sebe, ne na rozhodnutí jiných.“
Antoine Griezmann
- záložník Atlética Madrid pro Movistar
„Využili jsme několika chyb soupeře. Hodně jim to na hřišti klouzalo a my jsme na to zvyklí. Chtěli jsme je hodně presovat a to se povedlo. Chyby pramenily z našeho napadání.“
Phil McNulty
- novinář BBC
„Už jsem toho ve fotbale viděl hodně, ale nejsem si jistý, jestli jsem byl svědkem něčeho takového. Nejde jen o chyby, ale i rozhodnutí Igora Tudora stáhnout Kinského. Hrozný večer pro mladého brankáře. Fanoušci Atlética mu zatleskali na podporu, ale těžko říct, jak ho po něčem takovém vůbec utěšit.“
Pete Gill
- novinář Sky Sports
„Když už jste měli pocit, že Tottenham spadl úplně nejníž....tohle je nové dno. Pro Kinského je to naprosté ponížení. Pro Tudora je to přiznání katastrofálně chybného rozhodnutí.“