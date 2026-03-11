Liga mistrů ONLINE: Leverkusen hostí v osmifinále Arsenal, večer se hrají bitvy gigantů
Zbývajícími čtyřmi zápasy úvodního osmifinále dnes pokračuje fotbalová Liga mistrů a Leverkusen může opět vyslat do bojů i kanonýra Patrika Schicka. Český reprezentant doléčil svalové problémy, kvůli nimž přišel o poslední dva bundesligové zápasy. Bayer se od 18:45 utká s Arsenalem, utkání Paris St. Germain - Chelsea, Real Madrid - Manchester City a Bodö/Glimt - Sporting Lisabon začnou ve 21:00. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.