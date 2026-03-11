Předplatné

Liga mistrů ONLINE: Leverkusen vede nad Arsenalem, Schick na lavičce. Večer bitvy gigantů

Radost hráčů Leverkusenu po gólu do sítě Arsenalu
Radost hráčů Leverkusenu po gólu do sítě ArsenaluZdroj: ČTK / AP / Martin Meissner
Úvodní duel osmifinále Ligy mistrů mezi Leverkusenem a Arsenalem
Úvodní duel osmifinále Ligy mistrů mezi Leverkusenem a Arsenalem
Úvodní duel osmifinále Ligy mistrů mezi Leverkusenem a Arsenalem
Patrik Schick slaví gól proti Olympiakosu v LM
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Zbývajícími čtyřmi zápasy úvodního osmifinále dnes pokračuje fotbalová Liga mistrů a Leverkusen může opět vyslat do bojů i kanonýra Patrika Schicka. Český reprezentant doléčil svalové problémy, kvůli nimž přišel o poslední dva bundesligové zápasy. Bayer se od 18:45 utká s Arsenalem, utkání Paris St. Germain - Chelsea, Real Madrid - Manchester City a Bodö/Glimt - Sporting Lisabon začnou ve 21:00. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE 2. poločas
10Tipsport1,373,817Detail
LIVE
--Tipsport2.063.813.55Detail
LIVE
--Tipsport3.553.82.07Detail
LIVE
--Tipsport2.313.733.06Detail

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů