Liga mistrů ONLINE: Real - City 3:0. Poločas hrůzy pro Manchester! Bodö šokuje Sporting
Zbývajícími zápasy úvodního osmifinále pokračuje fotbalová Liga mistrů. Leverkusen doma remizoval s Arsenalem 1:1, Patrik Schick proseděl celý zápas na lavičce náhradníku. A pokračuje se velkými duely. Utkání Paris St. Germain - Chelsea, Real Madrid - Manchester City a Bodö/Glimt - Sporting Lisabon začnou ve 21:00. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.
Liga mistrů 2025/2026
Arsenal byl suverénem ligové fáze, v níž jako jediný neztratil ani bod, nastřílel nejvíc branek a dostal jen čtyři. Ale v Leverkusenu moc nechybělo, aby po 11 zápasech napříč soutěžemi poprvé kapituloval. Schick vynechal dva poslední zápasy, dnes se vrátil alespoň na lavičku, vpředu dostal znovu přednost devatenáctiletý Kofane z Kamerunu.
Lídr Premier League se dlouho nemohl prosadit. Jedinou šanci měl po dvaceti minutách Brazilec Martinelli a v cestě za jeho sedmým gólem v soutěži stálo jen břevno. Hned po změně stran hosté při rohovém kopu zapomněli u vzdálenější tyče na obránce Andricha a kapitán Bayeru se po více než třech letech zapsal podruhé mezi střelce v nejprestižnější soutěži.
Bylo to poprvé, co Arsenal v Lize mistrů prohrával, ale střídající Madueke si došel pro penaltu a Němec Havertz ji na stadionu, kde býval doma, proměnil. Když přišel na trávník jako střídající hráč, vítali ho diváci potleskem. To ještě netušili, že připraví jejich tým o výhru a náskok do odvety.