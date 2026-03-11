Kinského bývalý kouč Shejbal: Střídání? Trenéra bych nekritizoval. U Vicaria jsem se pousmál
Během úterý pípla v mobilu Martina Shejbala zpráva od Antonína Kinského, ať si večer zapne televizi. Debut v Lize mistrů! Bohužel ale skončil už po patnácti minutách a nyní zná jméno českého gólmana celý fotbalový svět ve spojitosti s šílenými minelami i brzkým střídáním při prohře Tottenhamu v Madridu (2:5). „Jsem ale rád, za tu vlnu solidarity, co přišla. Ještě to může být velký příběh pro mladé gólmany, protože věřím, že to Tonda otočí,“ líčí pro Ligu naruby Shejbal, který Kinského trénoval v Pardubicích a dodnes je s ním v úzkém kontaktu.
Jak jste se cítil, když jste viděl úvodní čtvrthodinu vašeho bývalého svěřence?
„Byl jsem tak natěšený, pak ale přišlo spoustu úzkosti. Ale po dlouhé době jsem měl pocit, jako kdybych se vrátil do rukavic a chytal to já. Už v 17. minutě pro mě skončil. I žena, která se o Tondu starala v Pardubicích jako fyzioterapeutka, nemohla usnout. Takhle brzké střídání jsem opravdu nikdy neviděl. Ale má to své ale…“
Jaké?
„Četl jsem ohlasy veřejnosti, jsou tam krásné věci. Obrovská soudržnost od odborníků, bývalých gólmanů. Zavládla velká vlna solidarity. Teď si myslím, že Tonda nevnímá nic, ale až se trochu oklepe, mohlo by mu to pomoct zpátky. Po dlouhé době vidím, že je ve fotbale něco gentlemanského.“
Ke střídání se dostaneme, ale měl Kinský vůbec do zápasu nastoupit? Naposledy chytal v říjnu a trenér ho vyslal do akce hned na hřiště Atlética Madrid…
„Viděl jsem předzápasovou přípravu, je to tam peklo. Ale zároveň jsem sledoval řeč Tondy v tunelu a on byl neskutečně natěšený. Týmy jsou nabušené obrovským počtem lidí v realizačním týmu, a kdyby nepůsobil na někoho připraveně, nedají ho tam. Četl jsem vysvětlení trenéra Tudora a docela ho chápu – je to jiná soutěž, je potřeba něco změnit a je to venku. Někdy se tam brankáři chytá lépe než před nespokojenými fanoušky, kteří každý týden musí koukat na tu strašnou obranu. To je spíš ten problém - že šel za Vicaria v době, kdy se vzadu vůbec nikomu nedaří. Chyby nerozhodly o vyřazení, góly by Tottenham dostal i tak. Ale byly hororové.“
Při první chybě podklouzl, stejně jako množství dalších hráčů Tottenhamu.
„Psal jsem mu ještě v průběhu zápasu něco v tom duchu, že před brankářem může podklouznout pět lidí, ale někdo to za ně vezme. Ale brankářské řemeslo je takové, že buď jste král, nebo šašek. Ale jestli jste si všimli, když začal zápas, uvedl se fantastickým pasem do levého křídla. V tu chvíli jsem si říkal, že je zpět, klidný, sebevědomý, neuklouzl. O chvíli později to ale byla jiná…“
Jak je ale možné, že se takové chyby stanou?
„Nic není náhoda. Když odcházel ze Slavie, chválil jsem jeho evropské nohy, a ty ho zradily. Nebyly to gólmanské chyby. Byť u toho prvního gólu si myslím, že po chybě trochu zmrzl a mohl tam tu ruku ještě víc natáhnout. Často jsme spolu řešili na trénincích, že ji neměl dostatečně nataženou. A když koukám na první gól, může to být i o povrchu. S těmi je to někdy alchymie a nejde učinit správné rozhodnutí, jak se obout. Roli spíše sehrálo to, že Atlético na to bylo zvyklé. Nebylo to klasické podklouznutí, celé se to s ním svezlo. U třetí branky už hrálo roli sebevědomí.“
Jak vnímáte často kritizované rozhodnutí kouče Igora Tudora brankáře tak brzy vystřídat?
„Nechci stát proti trenérovi, že udělal špatné rozhodnutí. Vím, co se v hlavě brankaře odehrává, chcete chyby hned napravit. Ale když chcete něco hned, napácháte ještě víc škod. Po takovém třetím gólu si přejete, aby se chytl nějakým chyceným centrem, zákrokem, čímkoliv. Ale moc často se to neděje, naopak to mohlo dopadnout ještě hůř. Tudíž bych z kouče tu kritiku trochu stáhnul, ačkoliv je to pro brankáře strašné. Bylo to takové hokejové rozhodnutí, změnit charakter zápasu. Důležité pro mě je, jak k tomu trenér přistoupí teď. Jak bude s Tondou komunikovat, zacházet s ním. Dokáže to hodit za hlavu, nebo ho dá v uvozovkách do vedlejší kabiny?“
Říkáte, že jste to nezažil, ale přemýšlel jste vy sám někdy o střídání brankáře?
„Situace si o to někdy říkala, ale protože to nebylo před tisíci lidmi v takovém pekle, hlavního trenéra jsem do toho nikdy netlačil. Potřebujete mít kluky na své straně, zvlášť ty mladé. Takže bych v těchto případech byl hodně opatrný.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Měl by Kinský udělat krok zpět a vyhlížet možnost rehabilitovat kariéru na hostování?
„Určitě, bavili jsme se o tom s Tondou už v zimě. Vím, že byly nějaké oťukávačky z Německa, to bych mu doporučoval. Zkrátka nějaký tým, který není v Anglii, ani bych nechodil do druhé anglické. Vím, že on by nejraději ukázal fanouškům Tottenhamu, že na to má, ale konstelace je taková, že bude nejlepší udělat v létě rozhodnutí. Slyšel jsem fanoušky, že by mohl jít do Slavie, že chce Staněk odejít.“ (směje se)
Vím, že je to s nadsázkou, ale na to by ambiciózní Kinský asi nepřistoupil, ne?
(směje se) „Už jsem takhle slyšel českého gólmana mluvit, právě Jindra Staněk mi říkal, že z Evertonu už do české ligy nikdy. A teď věřím, že je za to rád. Ale Tonda teď tak určitě nastavený není. Ale v Česku se hraje o Ligu mistrů a bavíme se třeba o hostování. Proč se nevrátit do prostředí, co znáte? Ale téma to asi není.“
Jak celkově vnímáte Kinského dojmy z Tottenhamu? Je tam skoro rok a půl.
„Neslyšel jsem od něj nic negativního. Když tak přemýšlím, možná jedna věc…
Jaká?
„Není to nic neobvyklého, ale vztahový aspekt. Tonda přišel z Čech, kde chodí skupinky hráčů na kafe a to zkrátka v Anglii skončí. Pak třeba vztah s Vicariem. Když jsem v Madridu viděl, jak ho objal, trochu jsem se pousmál. Ze svých zdrojů vím, jaký jejich vztah je. A pro Tondu to pak také nemusí být příjemné, když jde za Vicaria do brány. Když to vztáhnu k Pardubicím, tady šel poprvé do ligového zápasu a za zády měl skvělého Viktora Budínského, který byl vlastně jako jeho táta. A to v Anglii také zmizí. Jinak byl ale z tréninkového procesu a plánu trenérů nadšený.“
Co se teď bude odehrávat v Kinského hlavě?
„Byť je to nesrovnatelné, hodněkrát jsem zaslechl jméno Loris Karius, který se po pověstném finále dlouho dostával z psychických problémů. Tondovi bych poradil, ať to otočí naruby. Víc trénovat je nesmysl, především v jeho případě. Spíš bych se otočil na blízké, něco změnil. Celkově jsou gólmani na této úrovni už odlišní jenom tím, jak jsou natavení v hlavě. Všichni jsou stejně nadaní, ale hlava rozhoduje. Tam ho to bude strašit. Když to ale otočím do pozitivna, může to být velký příběh pro mladé gólmany, protože věřím, že to otočí. Ať také vidí, že fotbal není jen o ježdění v drahých autech, ale i o tomhle.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23:4
|24
|2
Bayern
|8
|7
|0
|1
|22:8
|21
|3
Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20:8
|18
|4
Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17:7
|17
|5
Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22:14
|16
|6
Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17:10
|16
|7
Sporting
|8
|5
|1
|2
|17:11
|16
|8
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15:9
|16
|9
Real
|8
|5
|0
|3
|21:12
|15
|10
Inter Milán
|8
|5
|0
|3
|15:7
|15
|11
Paris SG
|8
|4
|2
|2
|21:11
|14
|12
Newcastle
|8
|4
|2
|2
|17:7
|14
|13
Juventus
|8
|3
|4
|1
|14:10
|13
|14
Atlético
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|15
Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10:10
|13
|16
Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13:14
|12
|17
Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19:17
|11
|18
Olympiacos
|8
|3
|2
|3
|10:14
|11
|19
Club Brugge
|8
|3
|1
|4
|15:17
|10
|20
Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9:11
|10
|21
Monaco
|8
|2
|4
|2
|8:14
|10
|22
Karabach
|8
|3
|1
|4
|13:21
|10
|23
Bodo/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14:15
|9
|24
Benfica
|8
|3
|0
|5
|10:12
|9
|25
Marseille
|8
|3
|0
|5
|11:14
|9
|26
Pafos
|8
|2
|3
|3
|8:11
|9
|27
Saint Gilloise
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|28
Eindhoven
|8
|2
|2
|4
|16:16
|8
|29
Bilbao
|8
|2
|2
|4
|9:14
|8
|30
Neapol
|8
|2
|2
|4
|9:15
|8
|31
FC Kodaň
|8
|2
|2
|4
|12:21
|8
|32
Ajax
|8
|2
|0
|6
|8:21
|6
|33
Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10:21
|4
|34
Slavia
|8
|0
|3
|5
|5:19
|3
|35
Villarreal
|8
|0
|1
|7
|5:18
|1
|36
Kajrat
|8
|0
|1
|7
|7:22
|1
- Osmifinále
- Play-off