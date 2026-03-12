Předplatné

Několik desítek hodin po děsivém zážitku z madridského osmifinále Ligy mistrů se poprvé na sociálních sítích ozval Antonín Kinský (22). Při vysoké porážce fotbalistů Tottenhamu český brankář v úvodu dvakrát fatálně chyboval a namazal soupeři na góly, v sedmnácté minutě byl poté vystřídán a jeho tým nakonec v úvodním duelu na půdě Atlétika Madrid padl 2:5.

Už v šesté minutě Kinský podklouzl při rozehrávce a domácí dvěma přihrávkami dostali míč až ke skórujícímu Llorentemu. Ve čtrnácté minutě ztratil stabilitu stoper Van de Ven, samostatný nájezd proměnil Griezmann. Vzápětí si Kinský při odkopu trefil stojnou nohu a Álvarez neměl problém zakončit do odkryté sítě.

„Děkuji všem za zprávy. Od snu k noční můře a zpět ke snu, uvidíme se,“ vyťukal český brankář na sociální síti instagram po svém nepovedeném návratu do branky Tottenhamu.

Kinský dostal šanci nastoupit poprvé od konce října, kdy byl u vyřazení z ligového poháru na půdě Newcastlu. Zároveň dostal příležitost od nového kouče Spurs Igora Tudora. Ta však trvala pouze sedmnáct minut, než se chorvatský trenér rozhodl pro změnu a Kinského ze hry stáhl.

Reakce dalších slavných osobností na sebe nenechaly dlouho čekat. Třeba legendární Peter Schmeichel tvrdí, že Tudor Kinskému tímto tahem „zabil kariéru“ a nabízel mladému gólmanovi podporu. K němu se postupně přidali i další elitní brankáři jako Thibaut Courtois, David de Gea nebo Joe Hart, kteří rozjeli velkou vlnu solidarity s českým kolegou.

Budoucnost českého mládežnického reprezentanta ale zůstává v mlze. Jen těžko by se asi dalo předpokládat, že v aktuální sezoně dostane další šanci v anglické Premier League, kde se budou „kohouti“ do posledních kol strachovat o udržení mezi elitou. Aktuálně jim totiž patří až 16. pozice v tabulce a na sestupové příčky mají náskok jeden bod. 

Pod palbou kritiky se ocitá také trenér Igor Tudor, který od svého příchodu na lavičku zatím ani jednou nezvítězil. Nasazení a následné stažení Kinského po sedmnácti minutách duelu Ligy mistrů mu v očích fanoušků hodně uškodilo a v Anglii už se spekuluje o jeho konci.

Zpráva, kterou Kinský zveřejnil na svých sociálních sítích ale napovídá tomu, že by se z celé situace mohl oklepat a v budoucnu potvrdit své brankářské kvality. Je otázkou zda to bude v severním Londýně nebo na jiné adrese. Úterní večer na madridském stadionu Metropolitano ale navždy zůstane v paměti.

