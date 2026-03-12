Neto se omluvil za zkrat na PSG: Takový nejsem. Podavači míčů věnoval svůj dres
Fotbalista Pedro Neto z Chelsea se omluvil za sražení podavače míčů v závěru středečního utkání Ligy mistrů na hřišti Paris Saint-Germain. Záložník v nastavení duelu, který domácí obhájci trofeje vyhráli 5:2, strčil do chlapce ve snaze získat rychle míč, až spadl do reklamních panelů. Incident vyvolal hromadnou strkanici hráčů obou týmů, od rozhodčího ale Neto v zápase žádný trest nedostal.
„Chci se omluvit za to, co se stalo na hřišti,“ řekl Neto v televizním rozhovoru po zápase. „V emocích zápasu, v němž jsme prohrávali, jsem chtěl sebrat míč a trochu do něj strčil. Viděl jsem, že jsem mu ublížil, a je mi to líto. Takový nejsem. Už jsem mluvil i s ním, omluvil jsem se a dal jsem mu dres. Chápal mě a přijal to,“ dodal.
Za incident se omluvil i trenér Liam Rosenior, jehož svěřenci v Paříži dvakrát dotáhli vedení domácích. V závěru zápasu ale třikrát inkasovali a frustraci po závěrečném hvizdu jen těžko snášeli. Brankář Filip Jörgensen po skončení zápasu zamířil okamžitě do šaten a spoluhráči ho museli přesvědčit, aby zůstal na hřišti na tradiční děkovačku fanouškům.
O Pedro Neto empurrou o gandula pra pegar a bola 😳— DataFut (@DataFutebol) March 11, 2026
pic.twitter.com/FvJMRcMZ5S