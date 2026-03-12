Předplatné

Neto se omluvil za zkrat na PSG: Takový nejsem. Podavači míčů věnoval svůj dres

Pedro Neto se za své chování v zápase s PSG omluvil
Pedro Neto se za své chování v zápase s PSG omluvilZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Pedro Neto se za své chování v zápase s PSG omluvil
PSG přestřílelo Chelsea
PSG přestřílelo Chelsea
PSG přestřílelo Chelsea
PSG přestřílelo Chelsea
Incident vyvolal hromadnou strkanici hráčů obou týmů, od rozhodčího ale Neto v zápase žádný trest nedostal
Incident vyvolal hromadnou strkanici hráčů obou týmů, od rozhodčího ale Neto v zápase žádný trest nedostal
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (2)

Fotbalista Pedro Neto z Chelsea se omluvil za sražení podavače míčů v závěru středečního utkání Ligy mistrů na hřišti Paris Saint-Germain. Záložník v nastavení duelu, který domácí obhájci trofeje vyhráli 5:2, strčil do chlapce ve snaze získat rychle míč, až spadl do reklamních panelů. Incident vyvolal hromadnou strkanici hráčů obou týmů, od rozhodčího ale Neto v zápase žádný trest nedostal.

„Chci se omluvit za to, co se stalo na hřišti,“ řekl Neto v televizním rozhovoru po zápase. „V emocích zápasu, v němž jsme prohrávali, jsem chtěl sebrat míč a trochu do něj strčil. Viděl jsem, že jsem mu ublížil, a je mi to líto. Takový nejsem. Už jsem mluvil i s ním, omluvil jsem se a dal jsem mu dres. Chápal mě a přijal to,“ dodal.

Za incident se omluvil i trenér Liam Rosenior, jehož svěřenci v Paříži dvakrát dotáhli vedení domácích. V závěru zápasu ale třikrát inkasovali a frustraci po závěrečném hvizdu jen těžko snášeli. Brankář Filip Jörgensen po skončení zápasu zamířil okamžitě do šaten a spoluhráči ho museli přesvědčit, aby zůstal na hřišti na tradiční děkovačku fanouškům.

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů