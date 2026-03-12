Haaland proti Realu: byl horší než Haraslín v derby, jen DESET dotyků
Promarnili nadějný začátek, nevyužili zajímavé možnosti, jak otevřít obranu Realu. Nepovedlo se a Manchester City končil ve středu v noci úvodní osmifinále Ligy mistrů v Madridu tvrdou porážkou 0:3. Symbolem zklamání našlapaného anglického týmu byl výkon Erlinga Haalanda. Norský střelec se za 83 minut na trávníku vůbec neprosadil. Dotkl se pouze desetkrát balonu, což je o čtyři kontakty méně, než zvládl sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v nedávném derby proti Slavii.
Výbušný šlágr mezi dvěma giganty nabídl gólové akce i zajímavé momenty na obou stranách. Real vyšvihl doma proti Manchesteru City bravurní výkon a po zásluze slavil výhru 3:0, což dává španělskému klubu velkou šanci k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů před odvetou v Anglii.
V souboru Pepa Guardioly zůstal úplně odstavený Erling Haaland. Jeden z nejlepších koncových hráčů světa se nedostal do hry, za 83 minut měl pouze deset kontaktů s míčem. Pro srovnání - aktivní křídelník City Jeremy Doku jich zvládl 61, jen ve vápně soupeře mu jich data ukazují šestnáct. Norský hroťák nezapsal jedinou střelu na bránu, končil s nulovým xG a dal pouhé čtyři nahrávky.
„Znáte to, když se pohybujete na špatném místě ve špatný čas?“ ptal se po utkání Claudio Marchisio, bývalý dlouholetý záložník Juventusu. „Je důležité říct, že se nedostal k míčům v zajímavých pozicích. Každopádně je zarážející vidět takového hráče, že za celou dobu neznamenal pro soupeře žádnou hrozbu,“ dodal ve svém komentáři pro Prime Video.
Erling Haaland proti Realu
Statistika
Hodnota
Odehrané minuty
83
Doteky s míčem
10
Doteky ve vápně soupeře
0
Góly, nahrávky, střely, xG
0
Přihrávky
4/2 úspěšné
Akce
22/9 úspěšné
Souboje
11/6 úspěšné
Haalandovo nízké zapojení do hry není zcela neobvyklé. Často zůstává mimo hlavní dění, na úrovni stoperů čeká na svou šanci a dokáže bleskově udeřit. Nedávno proti Nottinghamu (2:2) mu napočítali pouze čtrnáct doteků, proti Fulhamu zase pouze devět kontaktů s míčem za poločas.
V zápasech Ligy mistrů má v aktuální sezoně průměrně patnáct dotyků za zápas, v devíti duelech skóroval sedmkrát. Norská hvězda aktuálně není v optimální pohodě, na gól čeká už od 11. února (3:0), neprosadil se třetí zápas po sobě.
Článek pokračuje pod infografikou
„Náš výkon nebyl tak špatný, jak by se podle výsledku mohlo zdát,“ poznamenal po utkání trenér Manchesteru City Pep Guardiola. „Madrid hrál výborně, zaslouží za to veškerý kredit. My jsme si také vytvořili šance, které jsme neproměnili. Potřebovali jsme být přesnější,“ hodnotil prohru 0:3.
Anglický tým půjde do domácí odvety proti Realu s třígólovým mankem. Mohlo být ještě vyšší, pokud by Vinicius proměnil penaltu. „Samozřejmě, chycená penalta pro nás znamená do odvety větší naději. Nebudu říkat, že to doma otočíme, ale pokusíme se o to. Znovu musím pochválit Madrid, mají fantastické hráče,“ vyzdvihl Guardiola soupeře.
Potřebuje ale mnohem vyladěnějšího Haalanda, který posledním výkonem daleko zaostává za svým obvyklým standardem. V zápasech s Realem mu často dělá problémy Antonio Rüdiger, zkušený a důrazný německý stoper, který si s fyzicky nadupaným norským obrem dokáže poradit i v osobních soubojích. Klíčové pro anglický celek bude, jak nejlepšího střelce Premier League využijí jeho spoluhráči a poskytnou mu náležitý servis.
Když se podíváme do Česka, podobně vyhořel v nedávném derby kapitán Sparty Lukáš Haraslín. Hraje na jiné, křídelní pozici, ale ani on se v důležitém utkání nedostal do hry. Proti Slavii zaznamenal pouhých čtrnáct dotyků s míčem, což je jen o čtyři víc, než Haaland ve středu v noci na Santiago Bernabeu. Poprvé si na balon sáhl až v čase 18:10. Od sezony 2020/21, kdy se z Itálie přesunul do letenské šatny, takto špatná čísla dle dostupných dat společnosti Opta ještě nikdy neměl.
Lukáš Haraslín v derby se Slavií
Statistika
Hodnota
Odehrané minuty
92
Doteky s míčem
14
Doteky ve vápně soupeře
2
Góly, nahrávky
0
Střely
1
xG
0,25
Přihrávky
5/4 úspěšné
Akce
12/7 úspěšné
Souboje
3/2 úspěšné