Euforie v Bodö! Vlasy fanouška padaly po páté výhře. Další sázky o účes? Radost je daleko
Jak je to snadné. I když… jak pro koho. Fanoušek fotbalistů Bodö/Glimt oslavil v úterý triumf svého týmu v prvním osmifinále Ligy mistrů nad Sportigem Lisabon 3:0 tím, že se nechal ještě na tribuně ostříhat dohola. Šlo o již páté vítězství jeho týmu v Lize mistrů za sebou. Unikátní série norského klubu. Mnohem slavnější fanoušek Manchesteru United, jehož zatím marné čekání na pět soutěžních výher v řadě sleduje na Instagramu 1,5 milionu lidí, může tiše závidět.
Bodö nepřestává udivovat. Norský klub od polárního kruhu má nakročeno k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. A jeden z fanoušků to oslavil tak, že se nechal strojkem oholit. Jasný odkaz na sledovaný fenomén z Anglie. Frank Ilet se v říjnu 2024 rozhodl, že se nenechá ostříhat, dokud Manchester United nenasbírá pět soutěžních výher v řadě.
Ačkoliv anglický velkoklub nezažívá zrovna nejlepší období v historii, málokdo by si tipnul, že bude marně čekat ještě o rok a půl později, zatímco kudrnaté lokny už zcela obrostly jeho hlavu.
Současně se Ilet stal sledovanou celebritou. Na jednom videu s ním vystoupil třeba někdejší obránce United a Barcelony Gérard Piqué, který ho naháněl s nůžkami. Ať vstoupí na jakýkoliv stadion, zachází s ním jako se vzácným hostem. Ale návštěva kadeřníka je pro něj zatím jen snovou představou. Přesně 525 dní.
Manchester United je momentálně na kótě nula. V únoru chyběla poslední čárka, ale místo toho přišla remíza 1:1 na West Hamu. Naposledy Red Devils prohráli 1:2 v Newcastlu, o víkendu ho čeká nelehký zápas s Aston Villou.
To v Bodö mají na kontě unikátní sérii v Lize mistrů. Tým, který na začátku ligové fáze málem prohrál na Slavii (2:2), porazil Sporting (3:0), v 1. kole play off dvakrát vyřídil Inter Milán (3:1, 2:1), na závěr ligové fáze si poradil na stadionu Atlétika Madrid (2:1) a doma s Manchesterem City (3:1). Posledním týmem, který Bodö neporazilo, zůstává Dortmund (2:2).
To ocenil i Angličan Ilet. „V této fázi soutěže to nemůže být náhoda. Absolutně zasloužené ostříhání,“ uznal v příspěvku.
Neuvěřitelné výsledky i z hlediska pražských Bohemians, se kterým Bodö hrálo v předkole Konferenční ligy před necelými třemi lety. Právě jeden z fanoušků Klokanů také na jaře přistoupil na výzvu: do křesla na sestřih až po pěti soutěžních vítězstvích. V případě týmu, kterému reálně hrozí účast ve skupině o záchranu, jde o odvážný počin.
Po začátku sázky sice přišly dva tříbodové zisky v Chance Lize (Slovácko, Dukla), pak dva zápasy bez nich (prohra v Olomouci, remíza s Libercem). Zatím 28 dní bez návštěvy kadeřníka se dá vydržet, ale dá se předpokládat, že to bude ještě mnohem těžší, žádná velká jízda jako s Bodö.