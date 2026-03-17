Konec norské pohádky v Lize mistrů! Real stvrdil postup nad City, loučí se i Schick
Obhájce trofeje Paris St. Germain zvítězil v osmifinálové odvetě fotbalové Ligy mistrů na hřišti Chelsea 3:0 a v součtu s úvodní výhrou 5:2 si zajistil místo mezi osmi nejlepšími týmy. Ve čtvrtfinále je i Real Madrid, který si poradil s Manchesterem City. Leverkusen, za nějž ve druhé půli nastoupil český útočník Patrik Schick, prohrál na hřišti Arsenalu 0:2 a v soutěži skončil. Po velkém obratu jde dál Sporting Lisabon. Portugalský celek minulý týden na půdě Bodö/Glimt prohrál 0:3, doma ale norského soupeře rozstřílel 5:0 po prodloužení.
PSG si do Londýna přivezl pohodlný náskok. Svěřenci trenéra Enriqueho nepřipustili žádné drama a už v úvodní čtvrthodině si vypracovali vedení 2:0 zásluhou Kvaraccheliji a Barcoly. Střídající Mayulu po změně stran přidal třetí zásah hostů. Pařížané tak Chelsea oplatili loňskou finálovou porážku na klubovém mistrovství světa. V boji o semifinále je bude čekat buď Liverpool, nebo Galatasaray Istanbul.
Stejně jako PSG i Real přiletěl do Anglie s třígólovou výhodou. Jeho výhru 3:0 minulý týden zařídil hattrickem Valverde, tentokrát se při triumfu 2:1 dvakrát trefil Vinícius Junior. Domácí dohrávali od 20. minuty bez vyloučeného kapitána Silvy, jenž rukou ve vápně zastavil střelu Viníciuse. Nařízenou penaltu proměnil sám brazilský útočník. Ještě v prvním dějství srovnal Haaland, v nastavení měl poslední slovo opět Vinícius, jemuž chvíli předtím odvolal gól videorozhodčí. Do druhé půle místo zraněného gólmana Realu Courtoise nastoupil Lunin.
„Bílý balet“ potvrdil, že na Machester umí; mužstvo španělského kouče Guardioly vyřadil ve třetí sezoně po sobě. Historicky nejúspěšnější klub soutěže se ve čtvrtfinále téměř jistě střetne s dalším gigantem Bayernem Mnichov. Bavorský celek totiž ve středeční domácí odvetě proti Bergamu bude hájit náskok 6:1 z Itálie.
Senzační obrat Sportingu za vytrvalého deště
Arsenalu po remíze 1:1 v Leverkusenu v úterý vystřelili postup Eze s Ricem. „Kanonýři“ se na rozdíl od City ideálně naladili na nedělní vzájemné finále anglického Ligového poháru. V další fázi Ligy mistrů narazí na Sporting.
Ten se stal pátým týmem v historii vyřazovací části „milionářské“ soutěže, který v odvetě vymazal třígólové manko a dostal se do další fáze. Domácí dominovali téměř celý večer a od začátku se hnali za smazáním deficitu. V prvním poločase se trefil obránce Inácio, na druhé straně Björtuft hlavičkoval po rohu do břevna. Po přestávce skórovali Goncalves a Suárez z penalty, jejich střídající spoluhráč Santos nastřelil tyč.
Ihned po začátku prodloužení dal postupový gól Sportingu za vytrvalého deště Araújo. Uruguayský útočník se postaral o nejrychlejší trefu v prodloužení v dějinách soutěže, stačilo mu na ni 83 sekund. V nastavení završil výsledek střídající Nel.
„Lvi“ ovládli i pátý domácí duel v této sezoně Ligy mistrů a jsou prvním mužstvem od sezony 2018/19, jež postoupilo navzdory úvodní prohře o tři branky. Před nimi se to naposledy povedlo Liverpoolu v semifinále s Barcelonou.
Sporting čeká první čtvrtfinále v novodobé historii Ligy mistrů. Dosud si ho zahrál jen v ročníku 1982/83 v předchůdci dnešní soutěže Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ). Bodö/Glimt, které začalo Ligu mistrů remízou 2:2 na Slavii, nenavázalo na minulých pět výher v soutěži.