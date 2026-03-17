Liga mistrů ONLINE: City chtějí velký obrat, Arsenal - Leverkusen. A dotáhne Bodö postup?
Fotbalisté Leverkusenu s českým útočníkem Patrikem Schickem dnes chtějí překvapit Arsenal a projít přes vítěze ligové fáze do čtvrtfinále Ligy mistrů. Úvodní osmifinálový zápas skončil před týdnem v Německu 1:1. V Londýně hrají i úřadující šampioni Paris St. Germain, kteří proti Chelsea hájí náskok 5:2. Manchester City po porážce 0:3 čeká v souboji gigantů těžký úkol proti Realu Madrid. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu.
Arsenal se naladil ligovým triumfem 2:0 nad Evertonem, Leverkusen uhrál cennou remízu 1:1 s Bayernem Mnichov. Schick se vrátil do sestavy po svalovém zranění a pomohl svému týmu gólovou asistencí.
Už v 18:45 začíná zápas Sporting Lisabon - Bodö/Glimt. Norský celek pokračuje v senzačním tažení soutěží a po domácí výhře 3:0 je blízko dalšímu historickému úspěchu. Ostatní tři utkání mají výkop ve 21:00.