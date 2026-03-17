Liga mistrů ONLINE: City - Real 1:1. Domácí jdou do deseti! Pohádka Bodö/Glimt končí
Fotbalisté Leverkusenu s českým útočníkem Patrikem Schickem dnes chtějí překvapit Arsenal a projít přes vítěze ligové fáze do čtvrtfinále Ligy mistrů. Úvodní osmifinálový zápas skončil před týdnem v Německu 1:1. V Londýně hrají i úřadující šampioni Paris St. Germain, kteří proti Chelsea hájí náskok 5:2. Manchester City po porážce 0:3 čeká v souboji gigantů těžký úkol proti Realu Madrid. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu.
Fotbalisté Sportingu Lisabon po velkém obratu postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů. Portugalský celek minulý týden na hřišti Bodö/Glimt prohrál 0:3, v dnešní domácí osmifinálové odvetě ale norského soupeře rozstřílel 5:0 po prodloužení. V normální hrací době dohnal ztrátu z venkovního duelu. Sporting se stal pátým týmem v historii vyřazovací části „milionářské“ soutěže, který v odvetě vymazal třígólové manko a dostal se do další fáze.
Domácí dominovali téměř celý večer a od začátku se hnali za smazáním deficitu. V prvním poločase se trefil obránce Inácio, na druhé straně Björtuft hlavičkoval po rohu do břevna. Po přestávce skórovali Goncalves a Suárez z penalty, jejich střídající spoluhráč Santos nastřelil tyč.
Ihned po začátku prodloužení dal postupový gól Sportingu za vytrvalého deště Araújo. Uruguayský útočník se postaral o nejrychlejší trefu v prodloužení v dějinách soutěže, stačilo mu na ni 83 sekund. V nastavení završil výsledek střídající Nel.
„Lvi“ ovládli i pátý domácí duel v této sezoně Ligy mistrů a jsou prvním mužstvem od sezony 2018/19, jež postoupilo navzdory úvodní prohře o tři branky. Před nimi se to naposledy povedlo Liverpoolu v semifinále s Barcelonou.
Sporting čeká první čtvrtfinále v novodobé historii Ligy mistrů. Dosud si ho zahrál jen v ročníku 1982/83 v předchůdci dnešní soutěže Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ). Může se v něm těšit na Arsenal, nebo Leverkusen, jejichž první utkání skončilo v Německu 1:1. Bodö/Glimt, které začalo Ligu mistrů remízou 2:2 na Slavii, nenavázalo na minulých pět výher v soutěži.
Kromě souboje Arsenalu s Leverkusenem se od 21:00 hrají i odvety Chelsea - Paris St. Germain a Manchester City - Real Madrid.