ONLINE: Barcelona zničila Newcastle 7:2! Kinský je na lavičce, Liverpool chce otočku
Ve fotbalové Lize mistrů se rozhoduje o zbývajících čtvrtfinalistech. Barcelona v domácí odvetě deklasovala 7:2 Newcastle a v součtu s úvodní remízou 1:1 postupuje. Tottenham po porážce 2:5 hostí Atlético Madrid bez Antonína Kinského. Český brankář byl v úvodním duelu po chybách za stavu 0:3 střídán už po 17 minutách hry. Liverpool dohání manko 0:1 proti Galatasarayi. Formalitou by měl být zápas v Mnichově, kde Bayern nastupuje proti Atalantě po vítězství 6:1. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Liga mistrů 2025/2026
Zatímco před týdnem v Newcastlu se čekalo na změnu skóre do 86. minuty, dnes na Camp Nou byl už po půlhodině stav 2:2. Na Raphinhovu a Bernalovu trefu dvakrát odpověděl křídelník hostů Elanga. Švédský reprezentant přitom po letním příchodu do klubu vstřelil dosud jediný soutěžní gól ve 42 zápasech. Katalánci ale přece jen šli do kabin spokojenější, v nastavení stejně jako na konci minulého duelu proměnil penaltu Yamal.
Druhý poločas už byl zcela v režii domácích, kteří v úvodní čtvrthodině rozhodli třemi brankami. Po Lópezově zásahu z brejku se prosadil po rohu Lewandowski a stejný hráč proměnil i následný samostatný nájezd. Polský kanonýr se ve věku 37 let a 209 dní stal nejstarším hráčem, jenž vstřelil dva góly v utkání Ligy mistrů. Skóre uzavřel po Ramseyho chybě v rozehrávce Raphinha, autor dvou branek i asistencí.