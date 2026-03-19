Rekordy v Lize mistrů. Nejgólovější osmifinále za 66 let, Lewandowski překonal Messiho

Petr Fantyš
Liga mistrů
Zbývá posledních osm aspirantů na největší fotbalovou trofej na klubové scéně a dá se očekávat velkolepá show. Prakticky každé osmifinále play off Ligy mistrů přineslo velkou porci gólů a celkem padlo v šestnácti kláních 68 branek, což je třetí nejvyšší počet v historii soutěže a vůbec největší přísun od rekordní sezony 1959/60.

Zběsilé ofenzivní závody, nečekané zvraty a hned čtyři sedmigólové duely přineslo jedno z nejzábavnějších kol v historii slavné soutěže.

Střelecky napěchovaný byl především středeční večer, kdy ve čtyřech zápasech padlo celkem 23 branek a s průměrem 5,8 gólu na jeden duel tak šlo o nejproduktivnější hrací den Ligy mistrů, v němž se hrály minimálně tři utkání.

Do napěchovaného gólového pytle nejvíc přispěl naprosto suverénní Bayern Mnichov, který zničil Atalantu v součtu obou zápasů 10:2.

Potupa pro Anglii, Španělsko vládne

Možná poněkud překvapivě se v osmifinále loučily hned čtyři celky z nablýskané Premier League. Rekordní zastoupení šesti anglických celků mezi nejlepší šestnáctkou přežili pouze dva ostrovní účastníci. Arsenal zvládl domácí odvetu proti Leverkusenu a Liverpool po zaváhání v Turecku doma rozstřílel Galatasaray.

Jinde už se ovšem Britům nedařilo a výbuchy přišly především proti španělským celkům. Největší rozdíl byl vidět v souboji Newcastlu s Barcelonou, kde „straky“ po nadějné domácí remíze 1:1 schytaly v odvetě na Camp Nou debakl 2:7. O moc lépe si nevedl ani Manchester City, který v už tradičním souboji vyřazovací fáze padl s Realem Madrid celkem 1:5.

Tottenham sice po příšerném startu do dvojzápasu s Atlétikem, kdy po třech inkasovaných gólech za 15 minut dokonce střídal český brankář Antonín Kinský, skóre snížil, ale po prohře 2:5 a výhře 3:2 končí.

Opěvovaná Premier League tak v přímé konfrontaci s La Ligou absolutně neobstála a do čtvrtfinále se potřinácté v historii podívají hned tři zástupci španělské kopané.

Anglický zmar pak dokonala Chelsea proti obhájcům titulu PSG. Londýnský celek padl dvakrát rozdílem třídy a loučí se s ostudným skóre 2:8.

Sedmičku gigantů světového fotbalu pak ve čtvrtfinále doplní jako outsider Sporting Lisabon. Portugalský mistr zvrátil nepříznivý výsledek 0:3 z prvního utkání proti Bodö/Glimt. Na domácí půdě v základní hrací době vyrovnal na 3:3 a v prodloužení dalšími dvěma góly překlopil souboj na svou stranu.

Lewandowski překonal Messiho

Gólové hody pak přinesly také několik změn v individuálních historických statistikách. Velký počin zaznamenal nestárnoucí polský střelec Robert Lewandowski, který se v dresu Barcelony dvakrát trefil proti Newcastlu a vstřelil gól do sítě 41. soupeře v Lize mistrů, čímž vytvořil nové maximum soutěže. Překonal tak největší legendu katalánského klubu Lionela Messiho, který se trefil do sítě čtyřiceti různých soupeřů v soutěži.

Harry Kane a Mohamed Salah pak dosáhli na milník padesáti zásahů v nejprestižnějším evropském poháru a v historické tabulce střelců doskočili na desátém místě Thierryho Henryho. Slavný Egypťan se navíc stal vůbec prvním Afričanem, který překonal magickou hranici.

Kdo zvedne 30. května v Budapešti nad hlavu slavnou ušatou trofej?

Nejvíc gólů v zápasech osmifinále Ligy mistrů/PMEZ

74        1959/60
71        1955/56
68        2025/26

Kdo skóroval proti nejvíce soupeřům v Lize mistrů

Robert Lewandowski 41
Lionel Messi  40
Cristiano Ronaldo      38
Karim Benzema         34
Raúl    33

Šance na celkové vítězství v Lize mistrů

Arsenal           34 %
Bayern            16 %
PSG     13 %
Barcelona       13 %
Real Madrid   12 %
Liverpool        6 %
Sporting          3 %
Atlético Madrid         3 %

zdroj: Football Meets Data

