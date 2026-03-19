Rekordy v Lize mistrů. Nejgólovější osmifinále za 66 let, Lewandowski překonal Messiho
Zbývá posledních osm aspirantů na největší fotbalovou trofej na klubové scéně a dá se očekávat velkolepá show. Prakticky každé osmifinále play off Ligy mistrů přineslo velkou porci gólů a celkem padlo v šestnácti kláních 68 branek, což je třetí nejvyšší počet v historii soutěže a vůbec největší přísun od rekordní sezony 1959/60.
Zběsilé ofenzivní závody, nečekané zvraty a hned čtyři sedmigólové duely přineslo jedno z nejzábavnějších kol v historii slavné soutěže.
Střelecky napěchovaný byl především středeční večer, kdy ve čtyřech zápasech padlo celkem 23 branek a s průměrem 5,8 gólu na jeden duel tak šlo o nejproduktivnější hrací den Ligy mistrů, v němž se hrály minimálně tři utkání.
Do napěchovaného gólového pytle nejvíc přispěl naprosto suverénní Bayern Mnichov, který zničil Atalantu v součtu obou zápasů 10:2.
Potupa pro Anglii, Španělsko vládne
Možná poněkud překvapivě se v osmifinále loučily hned čtyři celky z nablýskané Premier League. Rekordní zastoupení šesti anglických celků mezi nejlepší šestnáctkou přežili pouze dva ostrovní účastníci. Arsenal zvládl domácí odvetu proti Leverkusenu a Liverpool po zaváhání v Turecku doma rozstřílel Galatasaray.
Jinde už se ovšem Britům nedařilo a výbuchy přišly především proti španělským celkům. Největší rozdíl byl vidět v souboji Newcastlu s Barcelonou, kde „straky“ po nadějné domácí remíze 1:1 schytaly v odvetě na Camp Nou debakl 2:7. O moc lépe si nevedl ani Manchester City, který v už tradičním souboji vyřazovací fáze padl s Realem Madrid celkem 1:5.
Tottenham sice po příšerném startu do dvojzápasu s Atlétikem, kdy po třech inkasovaných gólech za 15 minut dokonce střídal český brankář Antonín Kinský, skóre snížil, ale po prohře 2:5 a výhře 3:2 končí.
Opěvovaná Premier League tak v přímé konfrontaci s La Ligou absolutně neobstála a do čtvrtfinále se potřinácté v historii podívají hned tři zástupci španělské kopané.
Anglický zmar pak dokonala Chelsea proti obhájcům titulu PSG. Londýnský celek padl dvakrát rozdílem třídy a loučí se s ostudným skóre 2:8.
Sedmičku gigantů světového fotbalu pak ve čtvrtfinále doplní jako outsider Sporting Lisabon. Portugalský mistr zvrátil nepříznivý výsledek 0:3 z prvního utkání proti Bodö/Glimt. Na domácí půdě v základní hrací době vyrovnal na 3:3 a v prodloužení dalšími dvěma góly překlopil souboj na svou stranu.
Lewandowski překonal Messiho
Gólové hody pak přinesly také několik změn v individuálních historických statistikách. Velký počin zaznamenal nestárnoucí polský střelec Robert Lewandowski, který se v dresu Barcelony dvakrát trefil proti Newcastlu a vstřelil gól do sítě 41. soupeře v Lize mistrů, čímž vytvořil nové maximum soutěže. Překonal tak největší legendu katalánského klubu Lionela Messiho, který se trefil do sítě čtyřiceti různých soupeřů v soutěži.
Harry Kane a Mohamed Salah pak dosáhli na milník padesáti zásahů v nejprestižnějším evropském poháru a v historické tabulce střelců doskočili na desátém místě Thierryho Henryho. Slavný Egypťan se navíc stal vůbec prvním Afričanem, který překonal magickou hranici.
Kdo zvedne 30. května v Budapešti nad hlavu slavnou ušatou trofej?
Nejvíc gólů v zápasech osmifinále Ligy mistrů/PMEZ
74 1959/60
71 1955/56
68 2025/26
Kdo skóroval proti nejvíce soupeřům v Lize mistrů
Robert Lewandowski 41
Lionel Messi 40
Cristiano Ronaldo 38
Karim Benzema 34
Raúl 33
Šance na celkové vítězství v Lize mistrů
Arsenal 34 %
Bayern 16 %
PSG 13 %
Barcelona 13 %
Real Madrid 12 %
Liverpool 6 %
Sporting 3 %
Atlético Madrid 3 %
zdroj: Football Meets Data