ONLINE: Real - Bayern 1:2, Mbappé dokázal snížit. Sporting hraje proti Arsenalu
Fotbalová Liga mistrů pokračuje čtvrtfinálovými duely. Program v úterý zahajuje souboj gigantů Real Madrid - Bayern Mnichov a duel Sportingu Lisabon s vítězem ligové fáze Arsenalem. Zápasy startují ve 21.00, odvety jsou na programu za týden. Obě utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Liga mistrů 2025/2026
Real s Bayernem čeká už 29. vzájemné utkání v soutěžích UEFA, žádné týmy se neutkaly vícekrát. „Bílý balet“ v osmifinále postoupil přes další velkoklub Manchester City, lídr německé ligy hladce vyřadil Bergamo.
Vedoucí tým anglické ligy Arsenal mohl ještě před dvěma týdny snít o zisku čtyř trofejí, pak ale přišla porážka ve finále Ligového poháru s Manchesterem City a v sobotu i překvapivé vyřazení ve čtvrtfinále Anglického poháru s druholigovým Southamptonem. Proti Sportingu budou „Kanonýři“ i tak velkými favority.