Liga mistrů ONLINE: PSG ve šlágru hostí Liverpool. Barcelona hraje s Atlétikem
Obhájci trofeje fotbalisté Paris St. Germain dnes v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů přivítají Liverpool. Ve druhém utkání dojde na španělský souboj mezi Barcelonou a Atléticem Madrid. Utkání začnou ve 21 hodin, ONLINE přenosy sledujte na iSportu.
PSG s Liverpoolem si zopakují osmifinálový duel z minulého ročníku, v němž uspěli francouzští šampioni až po penaltovém rozstřelu. Pařížané můžou vyřadit dalšího anglického soupeře, v minulém kole si poradili s Chelsea.
Už pátý vzájemný zápas v sezoně čeká na Barcelonu s Atléticem. Madridský celek vyhrál jediný v semifinále Španělského poháru, triumf 4:0 mu v součtu s odvetou (0:3) stačil k postupu. Katalánci zvítězili třikrát, naposledy v sobotu v lize uspěli 2:1 na hřišti soupeře.