Liga mistrů: Liverpool i Barcelona končí, postup do semifinále slaví PSG a Atlético
Fotbalisté Paris St. Germain a Atlética Madrid jsou prvními semifinalisty Ligy mistrů. Oba týmy vytěžily z náskoku z prvních domácích duelů čtvrtfinále. Obhájci trofeje Paris St. Germain v dnešní odvetě díky dvěma gólům Ousmaneho Dembélého vyhráli v Liverpoolu 2:0. Atléticu ve španělském duelu stačila na domácí půdě i těsná porážka 1:2 s Barcelonou.
Poslední vítěz soutěže PSG si do Anglie přivezl výhru 2:0 z domácího zápasu. Atlético mohlo těžit z úvodního vítězství 2:0 v Barceloně. Zbývající dvě odvety čtvrtfinále jsou na programu ve středu. Finále se bude hrát 30. května v Budapešti.
Atlético Madrid narazí v semifinále na vítěze duelu mezi Arsenalem a Sportingem Lisabon. Lídr anglické ligy před týdnem v Portugalsku vyhrál 1:0. Paris St. Germain se v semifinále utká buď s Bayernem Mnichov, nebo Realem Madrid. Bavorský tým v prvním duelu zvítězil venku 2:1.
Atlético nastoupilo bez zraněného slovenského reprezentanta Hancka. Bývalý hráč Sparty mu v úvodu zápasu v obraně citelně chyběl. Lengletovu chybu při rozehrávce využil Yamal a připsal si šestou trefu do tabulky střelců soutěže. Byla to teprve druhá branka, kterou mladík vstřelil v 11 vzájemných zápasech ve všech soutěžích. Jeho jediný předchozí gól padl v březnu 2025 při výhře 4:2 v La Lize.
Hosté již ve 24. minutě manko z prvního zápasu vymazali po gólu Torrese. Velkou šanci měl i Fermín López, jehož hlavičku Musso skvěle vyrazil. López pak v pádu dopadl hlavou na kopačku domácího brankáře a přivodil si krvavé zranění. Atlético se však brzy vzpamatovalo díky rychlému brejku. Llorente uvolnil Lookmana, který snížil.
Torres se trefil i po přestávce, jeho druhý gól však po zásahu videorozhodčího kvůli ofsajdu neplatil. Oba soupeři na sebe v sezoně narazili pošesté a počtvrté padla červená karta. Dnes ji dostal barcelonský Eric García a jeho tým už v oslabení nedokázal odvrátit vyřazení.
Pařížané se v Liverpoolu drželi jasného plánu. Domácí nepouštěli do velkého počtu šancí. „Reds“ si vytvořili očekávaný tlak až po změně stran, hosty ale podržel při pár střelách Safonov a po zásahu videorozhodčího byla odvolána penalta pro Liverpool.
V závěru zápasu pak Dembélé dvěma trefami zajistil PSG reprízu domácího vítězství 2:0 a v tabulce střelců si polepšil na čtyři branky. Svěřenci trenéra Luise Enriqueho vyřadili Liverpool také v loňském osmifinále.