Chvíle hrůzy v Lize mistrů: To nevypadá dobře... Hvězda Barcelony krvácela na hřišti
Detailní záběry opravdu nevypadají dobře. Vlastně až překvapí, že Fermín López, záložník fotbalové Barcelony, dál pokračoval v odvetném utkání čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Atlétika Madrid (2:1). Po nárazu do železných špuntů na kopačce brankáře Juana Mussoa si odnesl krvavé zranění v obličeji. Ošetření zabralo téměř čtyři minuty.
Už podle prvních reakcí hráčů na hřišti bylo jasné, že následky tvrdého střetu mohou být vážné. Argentinský gólman Musso signalizoval, aby se přestalo hrát. A když se míč vykutálel do autu, okamžitě se sklonil nad Fermína Lópeze.
Dvaadvacetiletý španělský reprezentant se svíjel v bolestech na zemi. Držel se za obličej a přes ruce mu tekla krev přímo na trávník. „Je to Fermín, kdo se dostal do šance a schytal při snaze nějaký úder, a vypadá to na krvavé zranění,“ popisoval situaci komentátor Michal Jinoch v přímém přenosu televizní stanice Nova Sport. Při bližším záběru si oddechl: „Tohle nevypadá vůbec dobře.“
Zápas španělských velikánů do té doby náramně bavil. Barcelona vedla po čtyřiadvaceti minutách o dvě branky, čímž smazala náskok Atlétika Madrid z prvního utkání. Hvězdný Lamine Yamal se brzy trefil díky hrubé chybě stopera Clémenta Lengleta. Druhý gól zařídil Ferran Torres, který zakončil parádní pas od Daniho Olma.
Chvíli na to se v další velké šanci objevil právě Fermín López. Domácí rozehrávali od půlící čáry, stihli dvě přihrávky a třetí už vystihl Yamal. Šikovný hráč udělal levačkou dva rychlé doteky a třetím už směřoval centr do nebezpečného prostoru.
Trenér Hansi Flick už natahoval ruce nahoru, ale místo radosti přišly okamžiky strachu. Fermín López, který byl nikým nehlídaný, se dostal na hraně malého vápna k hlavičce. Trefil to hezky, ale střelu vychytal Musso. A pak to přišlo. Při dopadu byl zasažen gólmanovou kopačkou do obličeje. Na fotkách je vidět, jak se mu železné kolíky projely po kůži.
Než se začalo znovu hrát, trvalo zhruba čtyři minuty. Ke zraněnému hráči se seběhli týmoví doktory, kamery ošetření už ani nezabíraly. Mezitím se aktivně rozcvičoval Marcus Rashford. Fermín López ale nakonec pokračoval ve hře, ve tváří měl akorát krvavé šrámy a pod nosem náplast. K výměně obou hráčů došlo až v 68. minutě za stavu 2:1.
Stav utkání se už nezměnil, jenže Barcelona i přes výhru na hřišti Atlétika Madrid zakončila cestu Ligou mistrů ve čtvrtfinále. „Jsem na všechny hráče hrdý. Myslím, že do toho dali všechno. Vytvořili jsme si víc šancí než Atlético, v tom jsme byli lepší,“ líčil Flick. „Věřili jsme, že můžeme postoupit do dalšího kola, a dokonce si myslím, že jsme si to zasloužili. Ale tak to je, musíme to přijmout,“ dodal.