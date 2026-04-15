Bayern po divoké přestřelce vyřadil Real. Postup do semifinále Ligy mistrů slaví i Arsenal
Fotbalisté Bayernu Mnichov a Arsenalu jsou zbývajícími semifinalisty Ligy mistrů. Bayern ve čtvrtfinálové odvetě zdolal po obratu oslabený Real Madrid 4:3 a v součtu s úvodní venkovní výhrou 2:1 jde dál. Nyní ho čeká obhájce trofeje Paris St. Germain.
Arsenalu stačila v dnešním utkání bezbranková remíza se Sportingem Lisabon, jelikož v portugalské metropoli minulý týden zvítězil 1:0. V další fázi narazí na Atlético Madrid. Semifinálové souboje se odehrají na přelomu dubna a května. Finále je na programu 30. května v Budapešti.