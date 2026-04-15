Liga mistrů ONLINE: Bayern proti Realu hájí náskok v boji o semifinále. Arsenal - Sporting
Obhájce vítězství ve fotbalové Lize mistrů Paris Saint-Germain a Atlético Madrid po úterních postupech ze čtvrtfinále dnes poznají své semifinálové soupeře. Blízko úspěchu je před domácím duelem Bayern Mnichov, který na hřišti Realu Madrid vyhrál 2:1, venkovní triumf 1:0 chce doma proti Sportingu Lisabon potvrdit londýnský Arsenal. PSG se utká s vítězem duelu Bayern - Real, Atlético narazí na Arsenal, či Sporting. ONLINE přenosy sledujte na iSportu.
Bayern minulý týden zdolal v Lize mistrů Real po osmi zápasech. Suverénní lídr německé ligy nepřešel přes „Bílý balet“ čtyřikrát po sobě, nyní se mu to může povést po čtrnácti letech. S 15 triumfy nejúspěšnějšímu týmu v historii soutěže hrozí, že druhou sezonu za sebou vypadne ve čtvrtfinále. „Bílý balet“ nevyhrál tři soutěžní zápasy po sobě a ve španělské lize ztrácí už devět bodů na vedoucí Barcelonu.
Arsenal v této sezoně Ligy mistrů jako jediný v 11 utkáních nenašel přemožitele a deset z nich ovládl. „Kanonýři“ mají našlápnuto k druhému semifinále po sobě. Na odvetu se nenaladili ideálně, sobotní domácí prohrou 1:2 s Bournemouthem si zkomplikovali boj o anglický titul.