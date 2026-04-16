Real zuřil po vyřazení z Ligy mistrů: Rozhodčí zničil zápas. Je to tvoje z***aná vina!
Úžasný zápas plný zvratů a krásných gólů přinesla odveta čtvrtfinále Ligy mistrů mezi fotbalisty Bayernu a Realem Madrid. Když už v Mnichově vše směřovalo do prodloužení, přišla sporná červená karta pro Eduarda Camavingu, Bayern dvěma góly v konci rozhodl na konečných 4:3 a vzteklý Real porážku neunesl. „Rozhodčí zničil krásný zápas. Cítím nespravedlnost a naštvání,“ běsnil trenér bílého baletu Álvaro Arbeloa.
Už v prvním poločase padlo pět branek, Madrid třikrát stáhl jednogólové manko z prvního duelu, Mnichov dvakrát rychle odpověděl. V součtu obou utkání panoval stav 4:4 a vše směřovalo k prodloužení, jenže pár minut před koncem přišlo vyloučení a Real se sesypal.
Záložník Eduardo Camavinga vyběhl na trávník v 62. minutě, po čtvrt hodině dostal žlutou kartu, když úmyslně zezadu stáhl Jamala Musialu a zanedlouho přišel kontroverzní moment, který měl velký vliv na výsledek celého dvojzápasu.
Nejprve francouzský středopolař na útočné polovině fauloval Harryho Kanea, rozhodčí odpískal přestupek a Camavinga následně poponesl míč několik metrů pryč, aby zamezil rychlé rozehrávce soupeře. Hráči Bayernu okamžitě protestovali a sudí Slavko Vinčič tasil druhou žlutou kartu.
Real se v tu chvíli sesypal, v závěru základní hrací doby ještě dvakrát inkasoval a v Lize mistrů skončil. Po zápase pak mužstvo házelo vinu právě na sporné rozhodnutí arbitra. „Nikdo tomu nerozumí. Jak může vyloučit hráče za takovou věc v takovém utkání? Celý dvojzápas v tu chvíli skončil. Je to nevysvětlitelné a nespravedlivé,“ vrátil se k incidentu kouč Arbeloa na tiskové konferenci.
„Je to tvoje z***aná vina!“
Velké naštvání bylo na celém týmu vidět už přímo na hřišti. Na sociálních sítích koluje video, kde kapitán Dani Carvajal krátce po gólu na 3:3 ze střídačky opakovaně křičí na rozhodčího: „Je to tvoje vina! Je to tvoje z***aná vina!“
Po závěrečném hvizdu pak Vinčiće obklopil téměř celý tým. Nejaktivnější byl při protestech střelec dvou branek Arda Güler, který si tak vysloužil dvě žluté karty během pár sekund. Šlo přitom už o pátou červenou pro Real v této sezoně Ligy mistrů, což je nejvyšší počet ze všech účastníků.
„Na hráče jsem pyšný za jejich výkon. Hodně nás to bolí. Hlavně jakým způsobem jsme vypadli a nemohli jsme to ovlivnit,“ zastal se svých svěřenců Arbeola.
Další změna na lavičce?
Prohra v Mnichově zároveň pro Real znamená, že téměř jistě nezíská žádnou z velkých trofejí. Ve španělském poháru vypadli „Los Blancos“ už v osmifinále proti druholigovému Albacete a v lize ztrácí na vedoucí Barcelonu už devět bodů.
Žádný z velkých pohárů do napěchované vitríny navíc Real nepřidá druhý rok po sobě, což se mu naposledy stalo ještě v sezonách 2008/09 a 2009/10. Ve španělských médiích se tak nyní řeší i nejistá pozice trenéra Arbeoly, který se k týmu posunul od třetiligového béčka, když vedení odvolalo Xabiho Alonsa. Jeho krátké působení se však nedá považovat za úspěch.
„O svou budoucnost se nebojím. Není to věc, na kterou bych myslel. Já se jen snažím pomoct týmu, aby vyhrával,“ odpověděl neurčitě na otázku ohledně možného konce v pozici hlavního trenéra.
Podobně neurčitě mlžil i při dotazu, zda by v případě odvolání chtěl zůstat v Realu, nebo by vyhlížel posun na lavičku jiného evropského celku. „Teď nad tím vůbec nepřemýšlím. Jsem fanoušek Realu Madrid a budu mu fandit vždy, ať bude na lavičce sedět kdokoli,“ dodal Arbeola.
Podrží vedení patnáctinásobného vítěze Ligy mistrů nového trenéra i pro příští ročník?