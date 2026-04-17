Bizarní scénář Nottinghamu, sestup a přitom Liga mistrů? Kouč: Prioritou je záchrana

Zdroj: ČTK/Martin Rickett/PA via AP
Kapitán fotbalistů Nottinghamu Morgan Gibbs-White zdůraznil, že jeho tým jde do zápasů Evropské ligy naplno, přestože v domácí soutěži hraje o záchranu. Postup do semifinále si Forest podle něj zasloužil, řekl šestadvacetiletý autor postupového gólu v odvetě čtvrtfinále s Portem (1:0) televizi TNT Sports. O účast ve finále v Istanbulu se Nottingham utká v anglickém duelu s Aston Villou.

Nottingham si přivezl z Porta remízu 1:1 a v odvetě využil dlouhou přesilovku. Stoper Jan Bednarek dostal červenou kartu již v osmé minutě. „Jeden z nejlepších večerů, které jsem na City Ground zažil, díky fanouškům a všem, kteří se o to postarali. Už od začátku jsme si řekli, že do této soutěže půjdeme naplno. V odvetě jsme si zaslouženě připsali vítězství,“ uvedl Gibbs-White.

Trenér Vítor Pereira jeho hodnocení podpořil. „Mám fantastické mužstvo. Nejde o trenéra, ale o tým, protože mají opravdového ducha, charakter a kvalitu. Myslím, že si postup zaslouží, stejně jako celý klub a fanoušci,“ řekl kouč.

Web BBC po odvetě poukázal na zajímavou variantu, která je ve hře. Ligu mistrů by v příští sezoně mohl hrát účastník druhé ligy. Pokud by Nottingham vyřadil i Aston Villu a ve finále porazil lepšího ze semifinálové dvojice mezi Bragou s českým brankářem Lukášem Horníčkem a Freiburgem, zajistil by si start v Lize mistrů. V Premier League je přitom jen tři body nad sestupovými příčkami. Osmnáctý je aktuálně Tottenham, který si triumfem v Evropské lize zajistil Ligu mistrů před rokem.

Prioritou je záchrana v lize

Čtvrtá Aston Villa má v tabulce o 22 bodů více. Forest s ní remizoval v neděli 1:1 mezi dvěma pohárovými zápasy. Portugalský kouč se v ligovém duelu vrátil k nejsilnějšímu složení a po prvním utkání v Portu udělal devět změn v sestavě. „Klub mi řekl, že prioritou je záchrana v Premier League. Souhlasím. Pokud bychom sestoupili do Championship, byla by to pro všechny katastrofa, za kterou nechci nést odpovědnost,“ poukázal Pereira.

Nottingham v letech 1979 a 1980 vyhrál Pohár mistrů evropských zemí (PMEZ), předchůdce Ligy mistrů. Letos si poprvé po 42 letech zajistil postup do semifinále některé z evropských pohárových soutěží. „O záchranu soupeříme s West Hamem, Tottenhamem a Leedsem. Není snadné se s takovými kluby měřit,“ řekl trenér.

Jako asistent ovládl Evropskou ligu s Portem v roce 2011. „Samozřejmě, že si to chci zopakovat. Chci vyhrát Evropskou ligu také jako hlavní trenér. Chci udržet svůj klub v Premier League a bojovat o postup do finále,“ ujistil Pereira.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal32217462:2470
2Manchester City31197563:2864
3Manchester Utd.321510757:4555
4Aston Villa32167943:3855
5Liverpool321571052:4252
6Chelsea321391053:4148
7Brentford321381148:4447
8Everton321381139:3747
9Brighton3212101043:3746
10Sunderland3212101033:3646
11Bournemouth321015748:4945
12Fulham321351443:4644
13Crystal Palace311191135:3642
14Newcastle321261445:4742
15Leeds328121239:4936
16Nottingham Forest32891532:4433
17West Ham32881640:5732
18Tottenham32791640:5130
19Burnley32482033:6320
20Wolves32382124:5817
