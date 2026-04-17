Bizarní scénář Nottinghamu, sestup a přitom Liga mistrů? Kouč: Prioritou je záchrana
Kapitán fotbalistů Nottinghamu Morgan Gibbs-White zdůraznil, že jeho tým jde do zápasů Evropské ligy naplno, přestože v domácí soutěži hraje o záchranu. Postup do semifinále si Forest podle něj zasloužil, řekl šestadvacetiletý autor postupového gólu v odvetě čtvrtfinále s Portem (1:0) televizi TNT Sports. O účast ve finále v Istanbulu se Nottingham utká v anglickém duelu s Aston Villou.
Nottingham si přivezl z Porta remízu 1:1 a v odvetě využil dlouhou přesilovku. Stoper Jan Bednarek dostal červenou kartu již v osmé minutě. „Jeden z nejlepších večerů, které jsem na City Ground zažil, díky fanouškům a všem, kteří se o to postarali. Už od začátku jsme si řekli, že do této soutěže půjdeme naplno. V odvetě jsme si zaslouženě připsali vítězství,“ uvedl Gibbs-White.
Trenér Vítor Pereira jeho hodnocení podpořil. „Mám fantastické mužstvo. Nejde o trenéra, ale o tým, protože mají opravdového ducha, charakter a kvalitu. Myslím, že si postup zaslouží, stejně jako celý klub a fanoušci,“ řekl kouč.
Web BBC po odvetě poukázal na zajímavou variantu, která je ve hře. Ligu mistrů by v příští sezoně mohl hrát účastník druhé ligy. Pokud by Nottingham vyřadil i Aston Villu a ve finále porazil lepšího ze semifinálové dvojice mezi Bragou s českým brankářem Lukášem Horníčkem a Freiburgem, zajistil by si start v Lize mistrů. V Premier League je přitom jen tři body nad sestupovými příčkami. Osmnáctý je aktuálně Tottenham, který si triumfem v Evropské lize zajistil Ligu mistrů před rokem.
Prioritou je záchrana v lize
Čtvrtá Aston Villa má v tabulce o 22 bodů více. Forest s ní remizoval v neděli 1:1 mezi dvěma pohárovými zápasy. Portugalský kouč se v ligovém duelu vrátil k nejsilnějšímu složení a po prvním utkání v Portu udělal devět změn v sestavě. „Klub mi řekl, že prioritou je záchrana v Premier League. Souhlasím. Pokud bychom sestoupili do Championship, byla by to pro všechny katastrofa, za kterou nechci nést odpovědnost,“ poukázal Pereira.
Nottingham v letech 1979 a 1980 vyhrál Pohár mistrů evropských zemí (PMEZ), předchůdce Ligy mistrů. Letos si poprvé po 42 letech zajistil postup do semifinále některé z evropských pohárových soutěží. „O záchranu soupeříme s West Hamem, Tottenhamem a Leedsem. Není snadné se s takovými kluby měřit,“ řekl trenér.
Jako asistent ovládl Evropskou ligu s Portem v roce 2011. „Samozřejmě, že si to chci zopakovat. Chci vyhrát Evropskou ligu také jako hlavní trenér. Chci udržet svůj klub v Premier League a bojovat o postup do finále,“ ujistil Pereira.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|32
|21
|7
|4
|62:24
|70
|2
Manchester City
|31
|19
|7
|5
|63:28
|64
|3
Manchester Utd.
|32
|15
|10
|7
|57:45
|55
|4
Aston Villa
|32
|16
|7
|9
|43:38
|55
|5
Liverpool
|32
|15
|7
|10
|52:42
|52
|6
Chelsea
|32
|13
|9
|10
|53:41
|48
|7
Brentford
|32
|13
|8
|11
|48:44
|47
|8
Everton
|32
|13
|8
|11
|39:37
|47
|9
Brighton
|32
|12
|10
|10
|43:37
|46
|10
Sunderland
|32
|12
|10
|10
|33:36
|46
|11
Bournemouth
|32
|10
|15
|7
|48:49
|45
|12
Fulham
|32
|13
|5
|14
|43:46
|44
|13
Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35:36
|42
|14
Newcastle
|32
|12
|6
|14
|45:47
|42
|15
Leeds
|32
|8
|12
|12
|39:49
|36
|16
Nottingham Forest
|32
|8
|9
|15
|32:44
|33
|17
West Ham
|32
|8
|8
|16
|40:57
|32
|18
Tottenham
|32
|7
|9
|16
|40:51
|30
|19
Burnley
|32
|4
|8
|20
|33:63
|20
|20
Wolves
|32
|3
|8
|21
|24:58
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup