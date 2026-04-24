Vysoký trest za urážku Viníciuse. Diskriminační chování homofobní povahy, popsala UEFA
Fotbalista Benfiky Gianluca Prestianni dostal od disciplinární komise UEFA trest na šest zápasů za diskriminační chování vůči Viníciusi Júniorovi v Lize mistrů. Vzájemný duel prvního kola play off se odehrál v únoru v Lisabonu. Prestiannimu hrozil distanc až na deset utkání.
Zástupci Unie evropských fotbalových asociací dnes uvedli, že dvacetiletý argentinský křídelník bude pykat za „diskriminační chování homofobní povahy“.
Brazilský útočník Vinícius oslavil svůj gól tancem před domácími fanoušky, čímž vyprovokoval i hráče Benfiky. Po diskuzích a strkanicích na hřišti se k němu přitočil Prestianni s přetaženým dresem přes ústa a Vinícius ho následně obvinil z rasismu.
Za rasistické pokřiky fanoušků dostal už dříve lisabonský klub pokutu 40 tisíc eur (zhruba 980 tisíc korun).