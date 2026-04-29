Blázinec v Lize mistrů: DEVĚT gólů v Paříži! Enrique: Takový zápas jsem nikdy neviděl
První úterní semifinále Ligy mistrů mezi PSG a Bayernem? Naprosto brutální představení momentálně nejlepších týmů planety. Úchvatná show v Paříži nabídla celkem devět branek, domácí slavili těsnou výhru 5:4. Diváci sledovali úžasné momenty a dotahování německých hostů, kteří se dostali ze skóre 2:5. Lze se těšit na zajímavou odvetu, ta je na programu 6. května v Mnichově.
Totální představení rychlého, moderního fotbalu ve světové kvalitě vyšperkované devíti brankami. Takové bylo úterní úvodní semifinále Ligy mistrů, které ovládlo PSG nad Bayernem 5:4. Hlavním vítězem se stala celkově vysoká úroveň střetnutí evropských gigantů.
Historicky šlo o nejgólovější semifinále v historii Ligy mistrů a překonalo několik rekordů. Comeback německého šampiona znamenal první semifinále Ligy mistrů, v němž padlo devět branek, překonal sedmigólové představení Interu s Barcelonou z minulé sezony (4:3). Jediné utkání vyřazovací fáze prestižní soutěže nabídlo více gólových momentů – drtivá výhra Bayernu nad Barcelonou (8:2) ve čtvrtfinále 2020. Paříž oslavila v Lize mistrů jubilejní 100. vítězství, významného milníku dosáhla jako první francouzský celek.
Devítka Bayernu Harry Kane otevřel skóre z penalty už v 17. minutě, během první půle padly ještě další čtyři góly, Pařížané šli do šaten s náskokem 3:2 (Kvaratskhelia, Neves, Dembélé, za Bayern Olise). Vedení navyšovali postupně až do skóre 5:2 (Kvaratskhelia, Dembélé), hosté se ale ještě vrátili do zápasu – Dayot Upamecano a Luis Diaz snížili na konečných 5:4.
„Nikdy jsem neviděl zápas v takovém tempu. Musím pogratulovat i soupeři a všem hráčům,“ smekl v hodnocení pro Canal+ trenér PSG Luis Enrique. „Když vedete 5:2, soupeř riskuje. Ale Bayern je opravdu skvělý tým, odveta bude nesmírně složitá. Musíme si tuhle výhru užít, uvědomujeme si, že šlo teprve o třetí zápas, který Bayern ztratil za celou sezonu,“ dodal španělský kouč.
V ohlasech na úchvatný zápas často zněl názor, že na stadionu v Paříži se odehrál jeden z nejhezčích zápasů v historii celé soutěže. Na obou stranách byla nesmírná efektivita (například 5:8 střel na branku), kvalita v práci s balonem a obrovská intenzita až do posledních vteřin.
„Každý fanoušek musí milovat takové zápasy,“ hovořil pro Amazon Prime brazilský kapitán PSG Marquinhos. „Bylo to opravdu bláznivé. Nastoupily proti sobě týmy s podobným stylem – hrají agresivně a intenzivně. Jsme šťastní, že do venkovní odvety pojedeme s takovým vítězstvím,“ hodnotil zkušený stoper. „Neskutečný zápas,“ vydechl dvougólový domácí útočník Ousmane Dembélé, zvolený jako hráč utkání. „Oba týmy chtěly dávat góly, nebály se těžkých situací. Ani v odvetě nezměníme své nastavení – pojedeme tam útočit, Bayern bude také útočit.“
Německý šampion odjížděl po těsné prohře logicky zklamaný, přesto díky povedenému finiši s nadějí do odvety v Mnichově. „Hodně jsme trpěli, ale zároveň byli nebezpeční. Když dostanete v semifinále Ligy mistrů pět gólů venku, normálně jste vyřazení. Ale když se podíváte na to, jaké šance jsme v zápase měli, mohli jsme dát víc branek. To nám dává naději,“ ohlédl se za mimořádnou nocí pro Amazon Prime trenér Bayernu Vincent Kompany. Kvůli trestu sledoval zápas jen z tribuny, se sluchátkem v uchu se snažil být ve spojení se svými kolegy, kteří řídili hráče přímo z lavičky.