Liga mistrů ONLINE: PSG - Bayern 3:2. Gólová smršť! Pět gólů v první půli
Fotbalová Liga mistrů vrcholí. V Paříži se dnes rozehraje semifinálový souboj těžkých vah mezi domácím PSG a Bayernem Mnichov. Potkávají se týmy hrající ve velké formě a navíc dva celky, které zatím prožívají povedenou sezonu. Obhájce trofeje z Paříže ve čtvrtfinále vyřadil anglický Liverpool, německý velkoklub si zase poradil s Realem Madrid. Kdo získá lepší pozici pro odvetu hranou za týden v Mnichově? Utkání startuje od 21:00, sledujte ONLINE na iSportu.