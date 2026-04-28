ONLINE: PSG - Bayern. Úvodní duel semifinále, kdo získá lepší pozici do odvety?
Fotbalová Liga mistrů vrcholí. V Paříži se dnes rozehraje semifinálový souboj těžkých vah mezi domácím PSG a Bayernem Mnichov. Potkávají se týmy hrající ve velké formě a navíc dva celky, které zatím prožívají povedenou sezonu. Obhájce trofeje z Paříže ve čtvrtfinále vyřadil anglický Liverpool, německý velkoklub si zase poradil s Realem Madrid. Kdo získá lepší pozici pro odvetu hranou za týden v Mnichově? Utkání startuje od 21:00, sledujte ONLINE na iSportu.