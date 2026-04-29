Svět žasne: bitva PSG s Bayernem? Jedna z nejúžasnějších v historii. Porážka byla druhořadá

Zápas PSG s Bayernem nabídl epickou bitvu
Evropský tisk nešetří po úvodním utkání semifinále Ligy mistrů superlativy. Fotbalisté Paris St. Germain v úterý porazili Bayern Mnichov 5:4. Média popsala zápas s řadou rekordů soutěže jako „devítigólový thriller v Paříži“, „předčasné finále“ nebo „ódu na fotbal“ s „magickými momenty“.

Souboj dvou gigantů vzbudil velkou pozornost. „Porážka se vzhledem ke skóre zdá být až druhořadá,“ reagoval německý Bild na „historické“ semifinále s nejvyšším počtem gólů.

Ve Francii sklidil duel velké uznání. „PSG a Bayern si vyměnily údery, které se vyvinuly v napínavou bitvu ohromující intenzity a vytříbrné techniky,“ uvedl L'Équipe. „Pařížané vítězí v naprosto šíleném zápase,“ vyzdvihl Le Parisien. „Devět gólů a pár nezapomenutelných momentů, ale Paříž toho bude litovat. Park princů byl dějištěm jednoho z nejlepších zápasů roku, jednoho z největších v historii Ligy mistrů,“ napsal web RMC.

Španělská média se už těší na odvetu. „Souboj byl prezentován jako předčasné finále a splnil očekávání. PSG a Bayern předvedly zápas, jaký v této sezoně - nebo už dlouho - nebyl k vidění,“ uvedla Marca. „Óda na fotbal, která skončila ve prospěch PSG. Devět gólů v historickém večeru, který slibuje odvetu, kterou si nesmíte nechat ujít. Všechny hvězdy zářily pod pařížskou noční oblohou,“ napsal AS. „PSG a Bayern vytvářejí fotbalové mistrovské dílo,“ přidal Mundo Deportivo.

Také v Anglii berou souboj gigantů jako předčasné finále. „PSG vyhrálo‚ zápas století. Tohle mělo být finále. Díky bohu, že není, a příští týden si to celé zopakujeme. Je těžké se odvety dočkat,“ napsal The Sun. „Páni, prostě paráda. Úžasné. Šílené. Velkolepé. Absurdní. Mimořádné. Neúprosné... PSG těsně vyhrálo historický devítigólový thriller v Paříži, ale to ani z poloviny nevypovídá o celém příběhu,“ zdůraznil Daily Mail. „Střet dvou týmů s neodolatelnou koncentrací talentu. Padlo devět gólů a zesílil argument, že by to bylo velkolepé finále,“ připojil Telegraph.

Podle italských médií se zápas zapsal do historie. „PSG a Bayern, jste šílení! Magické momenty, přesné střely a devět gólů v zápase roku,“ napsala Gazzetta dello Sport. „Jeden z nejúžasnějších zápasů Ligy mistrů v historii,“ uvedl Corriere dello Sport. „Zápas, který se zapíše do historie Ligy mistrů: devítigólové semifinále s bezpočtem dalších velkolepých akcí. Odveta je zcela otevřená,“ napsal Tuttosport.

