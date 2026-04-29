Svět žasne! Bitva PSG s Bayernem? Vrchol fotbalu, jak na konzoli. Henry: Mělo to být finále
Kdo si v úterý večer naladil v televizi Ligu mistrů, nebo ještě lépe byl osobně v pařížském Parku princů, bylo mu naservírováno fotbalové menu se třemi michelinskými hvězdami. Duel PSG a Bayernu (5:4) splnil, ba překonal vysoká očekávání a vyvolal nadšení napříč fotbalovým světem. „Jsou to momentálně nejzábavnější týmy světa,“ hodnotil bývalý střelec Thierry Henry. Šlo opravdu o nejlepší zápas novodobé historie Ligy mistrů?
„Skvělý rytmus zápasu, ofenzivní podívaná, všichni se bavili. Asi nejlepší zápas, který jsem kdy koučoval,“ vydechl domácí trenér Luis Enrique. Nelze se mu divit. Gólovější vyřazovací zápas Ligy mistrů zažil fotbalový svět v moderní době (po roce 1992) jen jednou, ale to se jednalo o demolici, nikoliv o vyrovnanou přestřelku dvou zřejmě nejlepších a nejtechničtějších týmů na světě za fantastické divácké kulisy.
Kvůli covidu se v roce 2020 hrálo jednokolové čtvrtfinále na prázdném lisabonském stadionu a Barcelona tehdy byla Bayernem deklasována poměrem 2:8. Zvláštní utkání (tehdy dokonce hráno v srpnu) existuje ve fotbalové paměti v určité bublině a kromě nejgólovějšího vyřazovacího zápasu Ligy mistrů je na něj vzpomínáno spíše jako na moment, který Lionela Messiho postrčil k odchodu z Katalánska. Šlágru PSG-Bayern se devíti góly ještě vyrovnala utkání Lyon-Werder (2005) a nedávný souboj Barcelona-Newcastle. Opět šlo ale o demolice, v obou případech 7:2.
Rozhodně nevyvolaly takové emoce jako úterní přestřelka. „Nemůžu se přestat usmívat nad tím, jak je to šílený zápas. Jeden z nejlepších, na kterém jsem kdy byl. Oba týmy jednoduše spoléhají na to, že dají víc gólů než soupeř,“ byl v průběhu zápasu nadšen Alan Shearer ve vysílání Amazon Prime.
Henry vtipkoval
Znamenalo to rezignaci na defenzivu? „Miluji Harryho Kanea, ale nemůže přece chválit své obránce. Bránění od obou týmů bylo dost špatné,“ hodnotil Wayne Rooney. Pravdou ale je, že útočníci obou mančaftů ukázali mistrovství v kvalitě zakončení. Pařížané dali pět gólů z pěti střel na bránu, celkové xG jejich dvanácti pokusů bylo 2,5. Bayern trefil bránu osmkrát z deseti pokusů a nastřádal šance o hodnotě 1,9 xG. V žádném případě se nedají ani vinit brankáři, na krásné góly Luize Díaze, Chviči Chvaraccheliji či Michaela Oliseho zkrátka nemohli dosáhnout.
Nakonec je ale fér dát Rooneymu za pravdu, protože šancí na pár branek ještě určitě bylo. Nájezd Dembéleho, tyč Mayulua, hlavička Kimmicha...
„Nechť odpočívá v pokoji každý, kdo neviděl tento zápas,“ prohlásil s nadsázkou Thierry Henry v televizi CBS. „Naprostý vrchol fotbalu. Kino. Nahoru dolů, bez zábran, není čas se nadechnout ani mrknout,“ rozplýval se a zároveň řekl to, co si zřejmě myslí většina fotbalového světa: „Tohle mělo být finále. Jsou to momentálně nejzábavnější týmy světa.“
„Bylo to jako fotbal na Playstationu,“ píše novinář Tim Spiers z webu The Athletic. „Někdy během první půle jsme viděli pasáž, která připomínala basketbal. My se pokusíme dát gól, pak se vy pokusíte dát gól. Z jedné strany na druhou. V den, kdy se začalo spekulovat o návratu Josého Mourinha do Realu Madrid, jsme viděli perfektní příklad toho, jak by měly nejlepší evropské kluby budovat týmy a utrácet peníze.“
Fanoušci si tak už nadšeně v kalendáři vyznačují datum 6. května. Ve středu si totiž týmy dají repete v Mnichově. „My naši filozofii nezměníme. Budeme útočit a Bayern také bude útočit,“ láká fotbalový svět na další fantastickou podívanou v odvetě Dembelé.
Média nešetří chválou
Ve Francii sklidil duel velké uznání. „PSG a Bayern si vyměnily údery, které se vyvinuly v napínavou bitvu ohromující intenzity a vytříbrné techniky,“ uvedl L'Équipe. „Pařížané vítězí v naprosto šíleném zápase,“ vyzdvihl Le Parisien. „Devět gólů a pár nezapomenutelných momentů, ale Paříž toho bude litovat. Park princů byl dějištěm jednoho z nejlepších zápasů roku, jednoho z největších v historii Ligy mistrů,“ napsal web RMC.
Španělská média se už těší na odvetu. „Souboj byl prezentován jako předčasné finále a splnil očekávání. PSG a Bayern předvedly zápas, jaký v této sezoně - nebo už dlouho - nebyl k vidění,“ uvedla Marca. „Óda na fotbal, která skončila ve prospěch PSG. Devět gólů v historickém večeru, který slibuje odvetu, kterou si nesmíte nechat ujít. Všechny hvězdy zářily pod pařížskou noční oblohou,“ napsal AS. „PSG a Bayern vytvářejí fotbalové mistrovské dílo,“ přidal Mundo Deportivo.
Podle italských médií se zápas zapsal do historie. „PSG a Bayern, jste šílení! Magické momenty, přesné střely a devět gólů v zápase roku,“ napsala Gazzetta dello Sport. „Jeden z nejúžasnějších zápasů Ligy mistrů v historii,“ uvedl Corriere dello Sport. „Zápas, který se zapíše do historie Ligy mistrů: devítigólové semifinále s bezpočtem dalších velkolepých akcí. Odveta je zcela otevřená,“ napsal Tuttosport.
Nejgólovější zápasy Ligy mistrů (od roku 1992)
- Dortmund – Legia Varšava 8:4 (základní skupina, 2016)
- Monako – Deportivo La Coruňa 8:3 (základní skupina, 2003)
- Bayern – Dinamo Záhřeb 9:2 (základní skupina, 2024)
- Barcelona – Bayern 2:8 (čtvrtfinále, 2020)
- PSG – Bayern 5:4 (semifinále, 2026)
- Barcelona – Newcastle 7:2 (osmifinále, 2026)
- Olympique Lyon – Werder Brémy 7:2 (osmifinále, 2005)
Další devítigólové zápasy (pouze základní skupiny):
PSG – Rosenborg 7:2, Villarreal – AaB 6:3, Tottenham – Bayern 2:7, Manchester City – Lipsko 6:3, PSG – Maccabi Haifa 7:2, Benfica – Barcelona 4:5, Leverkusen – PSG 2:7.