Arteta zuřil po (ne)penaltovém zákroku bývalého sparťana: Sudí se třináctkrát podívá na záběr
Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta po středeční remíze 1:1 v Madridu proti Atlétiku spílal sudímu Dannymu Makkeliemu za odvolanou penaltu v závěru úvodního duelu semifinále Ligy mistrů. Podle španělského kouče stoper Dávid Hancko jasně zfauloval Eberechiho Ezeho a videorozhodčí neměl do situace zasahovat.
Hancko v 78. minutě lehce dohrál ve vápně Ezeho a anglický útočník skončil na zemi. Z opakovaných záběrů není zřejmé, zda a případně jakou silou bývalý stoper pražské Sparty došlápl soupeři na nohu. Makkelie nařídil pokutový kop, videorozhodčí ho ale povolal k monitoru a nizozemský sudí následně verdikt přehodnotil.
„Je tam jasný kontakt. Vůbec nechápu, jak rozhodčí mohl penaltu odvolat, neskutečně mě to štve. Na této úrovni je to něco nepřijatelného," zlobil se Arteta v televizním rozhovoru po utkání. „Sudí se rozhodl zapískat, nemůže pak změnit názor poté, co se třináctkrát podívá na opakovaný záběr. Mohl to být gól, který rozhodne o celé sezoně," uvedl španělský kouč.
V zápase by to byla už třetí penalta, obě nařízené hráči proměnili. Na konci první půle Viktor Gyökeres upadl ve vápně po souboji s Hanckem a z nařízené penalty sám poslal Arsenal do vedení. V 56. minutě domácí srovnali po ruce Benjamina Whitea, jemuž se míč odrazil do paže od vlastní nohy. Pokutový kop proměnil Julian Álvarez.
„Gyökeres si počkal na kontakt zezadu a pak šel k zemi. V semifinále Ligy mistrů si musíte být jistí, když nařídíte penaltu, rozhodčí to tak cítil. Stejně jako v druhém případě, kdy mu pomohl videorozhodčí. VAR vám někde dá a někdy vezme," podotkl trenér Atlétika Diego Simeone. „Stejně jako jsme ochotní přijmout penaltu za ruku po odrazu, tak je ale jasná penalta po zákroku na Ezeho," řekl Arteta.
Odveta v Londýně se odehraje příští týden v úterý. Vítěz dvojzápasu se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris St. Germain - Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5:4.