Liga mistrů ONLINE: Arsenal - Atlético 1:0. Saka na konci poločasu poslal domácí do vedení
Fotbalová Liga mistrů pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po dvaceti letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atlético Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1:1. Odvetu, která je na programu od 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
V prvním vzájemném utkání padly oba góly z penalt. Hosty poslal do vedení Viktor Gyökeres, za domácí vyrovnal Julian Álvarez. Ve středu se ve druhém semifinále utkají Bayern Mnichov a Paris St. Germain, první duel vyhrál francouzský obhájce trofeje po divokém průběhu 5:4.