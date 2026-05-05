Liga mistrů ONLINE: Arsenal - Atlético. Kdo uspěje ve vyrovnané bitvě o finále?
Fotbalová Liga mistrů pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po dvaceti letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atlético Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1:1. Odvetu, která je na programu od 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
V prvním vzájemném utkání padly oba góly z penalt. Hosty poslal do vedení Viktor Gyökeres, za domácí vyrovnal Julian Álvarez. Ve středu se ve druhém semifinále utkají Bayern Mnichov a Paris St. Germain, první duel vyhrál francouzský obhájce trofeje po divokém průběhu 5:4.