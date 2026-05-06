Bayern - PSG 1:1. Pařížané uhájili náskok a po roce si opět zahrají finále Ligy mistrů
Obhájce trofeje pro vítěze Ligy mistrů PSG remizoval v odvetě semifinále s mnichovským Bayernem na jeho stadionu 1:1. Jedinou branku Pařížanů dal hned ve třetí minutě hrdina úvodního střetnutí Ousmane Dembélé, za domácí až v závěru korigoval Harry Kane. PSG tak postupuje po domácí výhře 5:4 po roce opět do finále, tentokrát mu bude stát v cestě v Budapešti Arsenal.
Pařížskému klubu se v Mnichově daří. Před pěti lety byl poslední, kdo tady Bayern v Lize mistrů pokořil, a loni na stejném stadionu deklasoval ve finále Inter Milán 5:0. Nejproduktivnější tým v soutěži má na kontě už 44 branek a jen jedna mu chybí ke střeleckému rekordu Barcelony ze sezony 1999/2000.
