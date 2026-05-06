ONLINE: Bayern - PSG. Odveta semifinále Ligy mistrů, přijde další úžasný zápas?
Fotbalová Liga mistrů pozná druhého finalistu, jenž si 30. května zahraje s Arsenalem o trofej. Bayern Mnichov hostí obhájce trofeje Paris St. Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním semifinále zvítězili 5:4. Odveta je na programu od 21:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Úvodní devítigólová přestřelka v pařížském Parku princů měla mimořádný ohlas a sklidila nejrůznější superlativy. V žádném jiném semifinálovém duelu v historii Ligy mistrů nepadlo více gólů.