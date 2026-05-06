Naštvané Atlético: strkanice Simeoneho, tři penalty a „nekalé praktiky“ Arsenalu
Vyhrocené semifinále o všechno bylo otevřené do posledních vteřin. V nastaveném čase to mezi střídačkami vřelo, oba trenéři poskakovali téměř ve hřišti a nakonec mohl slavit Arsenal, který udolal Atlético Madrid 1:0 (v součtu dvojzápasu 2:1) a postoupil do finále Ligy mistrů. Na Emirates se slavilo, zatímco představitelé Atlética údajně uvnitř stadionu jen těžko kousali frustrující porážku. Nelíbilo se jim chování soupeře ani výkon rozhodčího.
Rozhořčení nedávali příliš najevo a těsnou porážku po gólu Bukaya Saky ze závěru prvního poločasu přijali. „Vypadli jsme a to znamená, že si náš soupeř zasloužil projít dál. Využili svou velkou šanci a zaslouženě postoupili. Cítím se klidně a vyrovnaně,“ prohlásil trenér Diego Simeone na tiskové konferenci.
Ještě o pár minut dřív přitom v samém závěru nastavení sám vyvolal drobnou potyčku mezi oběma střídačkami. Sportovní ředitel Arsenalu Andrea Berta po pěti minutách nastavení začal vehementně mávat na rozhodčího, že vypršel nastavený čas. To se trenérovi Atlétika nelíbilo a vydal se soupeře zkrotit. Vše vyřešilo pár šťouchnutí a čtvrtý rozhodčí situaci rychle uklidnil.
Zajímavostí je, že Simeone a Berta spolu strávili dvanáct let jako kolegové ve španělském klubu, než Berta před rokem přešel právě k Arsenalu.
Ohňostroj před hotelem a „nekalé praktiky“
Po závěrečném hvizdu si oba tábory potřásly rukou a k dalším potyčkám nedošlo. Podle španělských médií však Atlético zdaleka nebylo v takovém klidu, jak Simeone líčil na tiskové konferenci.
Madridský celek si stěžoval už na předzápasový incident, kdy fanoušci Arsenalu v noci odpalovali ohňostroje před týmovým hotelem.
Dále se jim nelíbilo ani chování hráčů soupeře při samotném utkání. Střídající hráči se na lavičce chovali hodně emotivně, často křičeli směrem k rozhodčímu i soupeři a hecovali diváky. V závěru se pak snažili co nejvíce zdržovat hru a otupit tlak soupeře.
To vystihuje i moment z nastaveného času druhého poločasu, kdy Gabriel Martinelli nejprve zahodil míč do hlediště a Kepa Arrizabalaga ho následně před hráči soupeře odkopl výrazně dál, než bylo nutné.
Podle článku španělského webu AS se klubu nelíbily ani další okolnosti. Atlético mělo údajně pocit, že Arsenal využil „nekalých praktik“, když tým cestoval na stadion Emirates velkou část cesty bez doprovodu skrz davy divokých domácích fanoušků před stadionem.
Sudí nemají rádi Atlético?
Představitelé „Colchoneros“ nelibě nesli také delegaci rozhodčích, jelikož hlavní arbitr Daniel Siebert a VAR Bastian Dankert už řídili tři zápasy Atlétika proti anglickým klubům a pokaždé se radoval celek z ostrovů.
V tomto zápase se pak hned třikrát dožadovali penalty. Nejvíc je měl rozčílit moment, kdy Calafiori došlápl ve vápně na nohu Griezmanna, rozhodčí však odpískal předchozí zákrok hostů jako útočný faul. „Nebudu se pitvat v něčem tak jasném, jako je situace s Griezmannem. Je to naprosto očividné. Nebudu se tím zabývat, protože by to bylo hledání výmluv, a já se nechci na nic vymlouvat,“ odsekl Simeone v pozápasovém rozhovoru.
Zatímco hosté vstřebávali svůj hněv a smutek, hráči a realizační tým Arsenalu si na hřišti užívali mohutné oslavy. Do finále Ligy mistrů tým postoupil teprve podruhé v historii a poprvé po dvaceti letech. K tomu navíc drží výhodnou pozici v souboji o titul v Premier League, na který čeká 22 let.
„Nikdy jsem na stadionu necítil nic takového. Je to neuvěřitelná noc, společně jsme se zapsali do historie,“ rozplýval se kouč Mikel Arteta. „Dali jsme do toho všechno a jsme ve finále Ligy mistrů. Nemohl bych být šťastnější a pyšnější na všechny lidi v klubu,“ dodal nadšeně.
Zlomí prokletí druhých míst a dotáhne „kanonýry“ k vysněné trofeji?
Nejvíc zápasů týmů, které nikdy nevyhrály LM / PMEZ
|Arsenal
|225
|Atlético
|192
|Dynamo Kyjev
|184
|Galatasaray
|169
|Olympiakos
|166