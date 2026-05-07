Spor o ruce v Lize mistrů. Experti nechápou pravidla. Kompany: Je potřeba trochu rozumu
Šance na obhajobu stále žije. Fotbalisté Paris St. Germain zvládli odvetu semifinále Ligy mistrů proti Bayernu, na jehož půdě remizovali 1:1 a v součtu s prvním zápasem slaví postup po výhře 6:5. Fanoušci německého celku však po úžasném dvojzápase cítí křivdu kvůli verdiktům rozhodčích, především ohledně hry rukou. „Absurdní, je potřeba trochu selského rozumu,“ zlobil se trenér Vincent Kompany.
Hned v úvodu si PSG vylepšilo náskok z prvního utkání, Ousmane Dembélé skóroval už ve třetí minutě a Bayern musel dotahovat dvougólový deficit.
Vypadalo to, že ještě v prvním poločasu dostane obrovskou možnost korigovat skóre, když Joao Neves evidentně zahrál rukou ve vlastním pokutovém území. Horní končetinu měl navíc daleko od těla a v nepřirozené poloze. Sudí přesto rozpažil a VAR jeho verdikt potvrdil.
Důvod? Záložníka PSG totiž nastřelil svým odkopem vlastní spoluhráč Vitinha a pravidla v této situaci jasně říkají, že o přestupek nejde pokud: „se po odehrání míče spoluhráčem míč neočekávaně dotkne ruky blízkého spoluhráče.“
Relativně neznámé pravidlo překvapilo téměř celou Allianz Arenu, vehementně protestovali hráči i fanoušci mnichovského celku a jejich frustraci chápala i řada expertů. „Je to trochu zvláštní. Pár lidí tenhle výklad pravidla zaskočil, já sám jsem o něm nevěděl,“ divil se ve vysílání BBC bývalý obránce Liverpoolu Stephen Warnock.
„Myslím, že spousta lidí je v této sezóně Ligy mistrů z pravidla o hraní rukou zmatená. Člověk si skoro říká: pískne se to, nebo se to nepískne? V téhle sezóně vůbec nevíme, na čem jsme,“ dodal s odkazem na sporné situace z předešlých klání. „Nechci být příliš kritický, ale tohle je opravdu hloupé pravidlo,“ rýpl si někdejší útočník Chelsea Chris Sutton.
Naštvaný Kompany
Především posuzování hry rukou pak po zápase zpochybnil i trenér Bayernu Vincent Kompany: „Ruka je ve vzduchu, trefí ji to, ale protože se to odrazí od spoluhráče, tak to není penalta. Tady je potřeba trochu selského rozumu. Je to absurdní. Nerozhodne to sice celý zápas, ale nakonec to skončilo o gól,“ zlobil se Belgičan v rozhovoru pro televizi TNT Sports.
Ještě víc ho však nadzdvihl verdikt z 29. minuty a znovu šlo o hru rukou. Konrad Laimer se dral dopředu, když jeho postup zastavila paže Nuna Mendese. Portugalský obránce v tu chvíli už hrál pod žlutou kartou a celý stadion si žádal vyloučení. Místo toho rozhodčí odpískal přestupek hráče Bayernu, který se měl míče rukou dotknout o pár okamžiků dřív.
„Už jsem myslel, že dává druhou žlutou, ale v tu chvíli se zastavil a uvědomil si, že už jednu má. Nechtěl ho za to vyloučit, tak to otočil. Neviděl jsem, že by se Laimer dotkl míče rukou, ale oni tvrdí, že ano,“ komentoval druhou spornou situaci Kompany.
V součtu velmi vyrovnaného dvojzápasu tak podle něj hrála tato rozhodnutí podstatnou roli. „Musíme se podívat na některé momenty, o kterých rozhodli sudí. Není to výmluva, ale záleží na tom. Když se podíváte na oba duely, příliš mnoho věcí šlo proti nám,“ uzavřel zklamaný kouč.
Připomněl také pokutový kop PSG z prvního utkání, kdy za hru rukou ve vápně pykal jeho tým.
Výkon rozhodčího pak zpochybnil rovněž generální ředitel Bayernu: „Je přinejmenším zarážející, že takové utkání svěří rozhodčímu, který má za sebou v Lize mistrů pouhých 15 zápasů. A to možná také vysvětluje jedno nebo dvě rozhodnutí,“ rýpl si Jan-Christian Dreesen v rozhovoru pro německý Sky.
Teď už Bayernu ovšem nezbývá nic jiného než se smířit s tím, že v tomto ročníku Ligy mistrů se do finále nepodívá.