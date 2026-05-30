Zrod dynastie? PSG už dva roky válcuje Evropu, potvrdí dominanci ve finále Ligy mistrů?
Finále Ligy mistrů je tady. V sobotu se v budapešťské Puskás Areně střetnou Arsenal a Paris Saint-Germain v souboji dvou odlišných fotbalových světů. Letka Luise Enriqueho, která loni dobyla trofej poprvé, vyráží za obhajobou s odvážným a plynulým fotbalem, jenž bral dech během celé cesty soutěží.
Historie Ligy mistrů poznala jen hrstku skutečných dynastií. Některé éry nesly podpis velkých mužstev, třeba Barcelony Pepa Guardioly nebo galácticos Realu Madrid z přelomu století. Obhájit trofej se však proměnilo téměř v nadlidský výkon. Od změny formátu soutěže v roce 1992 to dokázal jediný klub: Bílý balet, který mezi roky 2016 a 2018 ovládl tři finále za sebou.
Předtím musíme pro podobnou sérii až do roku 1990, kdy AC Milán získal druhý pohár v řadě. A dál? Samozřejmě Nottingham Forest z let 1979 a 1980, který uzavřel neobyčejnou dekádu týmů schopných ubránit evropskou korunu. Ajax vládl od roku 1971 do 1973, Bayern Mnichov mezi lety 1974 a 1976 a Liverpool přidal další dva vavříny v sezonách 1977 a 1978.
Aby byl výčet úplný: Inter vyhrál dvakrát po sobě v letech 1964 a 1965 a samotný úsvit soutěže patřil Realu Madrid, jenž mezi roky 1956 a 1960 zkompletoval ohromující sérii pěti triumfů v řadě.
V éře PMEZ vznikaly dynastie častěji, ať už menší, nebo monumentální. Moderní Liga mistrů je mnohem krutější prostředí.
I proto dnes PSG pod bičem Luise Enriqueho vyhlíží tak unikátně, jako armáda připravená vypálit svou pečeť žhavým železem do celé epochy a vztyčit vlajku vysoko nad všemi ostatními.
Z marketingového cirkusu vyrostl