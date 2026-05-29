Oheň místo strachu. Arteta naučil Arsenal zabíjet, teď chce přepsat historii v Lize mistrů
Finále Ligy mistrů je tady. V sobotu 30. května se v budapešťské Puskás Areně střetnou Arsenal a Paris Saint-Germain v souboji dvou odlišných fotbalových světů. Letka Luise Enriqueho, která loni dobyla trofej poprvé, vyráží za obhajobou s odvážným a plynulým fotbalem, jenž bral dech během celé cesty soutěží. Vojsko Mikela Artety, snící o premiérovém triumfu, odpoví obrannou pevností a smrtící silou standardních situací.
Když tento text vznikal, dělilo Arsenal pod vedením Mikela Artety od přelomového úspěchu už jen pár vítězství.
Vedl Premier League a prokousal se do finále Ligy mistrů.
Poslední květnové týdny měly rozhodnout, jestli sezona Gunners skončí dalším bolestivým „zase druzí“, nebo erupcí oslav, jakou severní Londýn nezažil celé generace.
Na titul v Premier League čekali dvaadvacet let. A nakonec… setřásli stříbrné prokletí a po třech druhých místech v řadě, kdy je dvakrát přetlačil Manchester City a jednou Liverpool, usedli na trůn.
Dokázali to jako mistři minimalismu. Osmkrát vyhráli 1:0. Extrémní defenzivní disciplína se naplno ukázala v závěru sezony, kdy po dubnovém útlumu a porážkách s Bournemouthem a Cityzens odpověděli sérií čtyř výher bez inkasovaného gólu.
Nejlépe bránící eskadrou soutěže se stali druhý rok po sobě. Podle dat společnosti Opta je zdobila fyzická dominance a soupeře doslova uštvali. Ve 36 z 38 ligových zápasů naběhali víc kilometrů než jejich protivníci, a přitom si udrželi vysoké průměrné držení míče (58,1 procenta).
PMEZ ani Ligu mistrů Arsenal nikdy nevyhrál. Letos navíc uplynulo dvacet let od jeho dosud jediného finále, v němž v květnu 2006 v Paříži padl s Barcelonou 1:2.
Právě Champions League zůstává poslední velkou mezerou v klubové sbírce trofejí.
Tato sezona směřovala k finiši nabitému napětím i možností vyrýt své jméno do historie a urvat si kus fotbalové věčnosti.
Tým si na jaře prošel krizí, během níž se rozplynula vidina čtyř triumfů. Po prohře ve finále Ligového poháru s Manchesterem City následovalo vyřazení ve čtvrtfinále FA Cupu se Southamptonem.
Trenér Arsenalu Mikel Arteta s trofejí • ČTK / AP / Kin Cheung
Na tyto rány se ale rychle zapomene. Zvlášť pokud Arteta po ligovém titulu nasadí mužstvu i evropskou korunu.
Gunners vstoupí do finále Ligy mistrů proti Paris Saint-Germain jako outsider. Jejich styl však může být pro PSG ideálním protijedem.
Abychom si vypůjčili obrat z boxu: styles make fights. O výsledku nerozhoduje jen čistá kvalita nebo síla mužstev, ale hlavně střet konkrétních zbraní a strategií. Nemusíte být největší ani nejlepší. Musíte soupeři otupit ostří.
Arsenal možná v útoku nepůsobí tak plynule jako francouzský gigant, jeho obrana však dokáže protivníka sevřít a dusit. Hraje s disciplínou, která jen málokdy dovolí, aby se zápas rozlil do nespoutanosti a živelného tempa, jež Luis Enrique miluje.
Na rozdíl od PSG jsou Kanonýři v letošní Lize mistrů stále bez porážky. Přičtěte jejich proslulou sílu ze standardních situací, individuální kvalitu i fyzickou odolnost, s níž by bez mrknutí oka přežili stěhování klavíru do sedmého patra bez výtahu, a Arsenal má rázem důvod věřit, že si z Maďarska odveze první evropský pohár v klubových dějinách.
Po všech napjatých týdnech a sezoně prodchnuté zoufalou nadějí si Arsenal po zvládnutém semifinále s válečnicky zarputilým Atlétikem Madrid dopřál noc, která připomínala kolektivní extázi.
Emirates Stadium se zkraje května proměnil v taneční parket. Klub pustil hudbu naplno a křepčil, jako by ze sebe setřásl roky frustrace.
Finále Ligy mistrů je v těchto končinách vzácný úkaz a ta dvě slova zněla omamně sladce.
Ve vzduchu visela divokost, která dokonale odpovídala závěru utkání. Nervózní boj se zvrhl v zuřivou vřavu, v níž si Arsenal s Atlétikem vyměňovaly vysoké odkopy, zběsilé sprinty i vzteklé výpady od postranní čáry.
Arteta má pověst trenéra posedlého kontrolou, jenže v závěrečných minutách ji smetlo syrovější vzrušení.
Arteta vystřelil pro míč jako posedlý
Čas se krátil a Gunners udeřili po dalším Gyökeresově průniku, jako by se po trávníku rozběhl buvol. Obránce odkopl míč do autu. Normálně by přišel nádech, přeskupení, krátký reset. Jenže ne. Arteta vystřelil pro míč jako posedlý.
Nebylo místo pro klid ani rozvahu. A přesto v tom bylo cosi šíleně krásného. Nebo krásně šíleného.
Možná Arteta vycítil, že zatažený blok a neustálé pobízení k tlaku nejsou proti Rojiblancos, kteří se ve špinavých pouličních bitvách vyznají jako taxikář se zlomeným nosem nebo řezník od krve, zrovna nejmoudřejší cestou k přežití.
A pak bylo po všem. Do finále Ligy mistrů v Budapešti postoupili proto, že lépe zvládli ty nejjemnější detaily. Vítězství 1:0 zařídil Bukayo Saka, který se vrhl na odražený míč poté, co Gyökeres z křídla rozhodil Jana Oblaka a Leandro Trossard ho zaměstnal prudkou přízemní střelou.
Výkon celého týmu snesl nejvyšší měřítka, zvlášť při dvojím náporu boje o titul v Premier League i v Evropě. Bayern ani PSG doma pravidelně nečelí zápasům v podobné intenzitě a Atlético už v La Lize ztrácelo půdu pod nohama, takže mohlo všechny síly soustředit na semifinále Champions League.