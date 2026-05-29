Důležitá změna u finále Ligy mistrů! Až se začnete dívat, může být už dohráno
Dejte si pozor, kdy se začnete dívat na sobotní finále Ligy mistrů. Letos poprvé dochází k změně času výkopu a zatímco dosud v 21:00 sledované utkání teprve začínalo, tentokrát už bude pravděpodobně zápas mezi fotbalisty Arsenalu a Paris St. Germain v tento čas dohraný.
Loni v létě ta zpráva trochu zapadla, nyní stojí za to si ji připomenout. Závěrečný zápas tohoto ročníku Ligy mistrů začne v Budapešti už v 18:00! To je důležitá zpráva pro všechny, kteří byli zvyklí na výkop o tři hodiny později. Znáte to… zvyk je železná košile.
Zástupce UEFA vedlo k tomuto rozhodnutí hned několik důvodů.
- Snazší doprava příznivců ze stadionu po utkání, pokud dojde na prodloužení nebo penalty. Dřív se některé zápasy protahovaly, třeba finále v roce 2008 mezi Manchesterem United a Chelsea skončilo po penaltovém rozstřelu v Moskvě až v půl druhé v noci místního času.
- Dřívější výkop mimo jiné také umožní zápas navštívit, nebo sledovat v televizi rodinám s dětmi, které nemusí ponocovat.
- Kromě toho – a to UEFA zajímá možná nejvíc- by se měl zvýšit i televizní zásah celého zápasu. V Asii ještě nebude na jeho začátku hluboká noc, američtí fanoušci se na něj mohou podívat kolem oběda.
„Finále Ligy mistrů je zlatým hřebem fotbalové sezony a nový čas výkopu ho udělá přístupnějším zážitkem pro všechny zúčastněné,“ uvedl předseda UEFA Aleksander Čeferin.
Není to první změna u vrcholného zápasu. Už v roce 2010 bylo finále Ligy mistrů přesunuto ze středy na sobotu. Od roku 2021 není v Česku dostupné na volně šiřitelném televizním kanále. Letos ho vysílá Nova Sport 3.