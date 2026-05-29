Důležitá změna u finále Ligy mistrů! Až se začnete dívat, může být už dohráno

Finále Ligy mistrů v Budapešti
V semifinále Ligy mistrů mezi Bayernem a PSG došlo k mnoha kontroverzním situacím
Smutní hráči Bayernu po vyřazení v semifinále Ligy mistrů
Radost hráčů PSG z postupu do finále Ligy mistrů
PSG je znovu ve finále Ligy mistrů
Petr Adam
Liga mistrů
Dejte si pozor, kdy se začnete dívat na sobotní finále Ligy mistrů. Letos poprvé dochází k změně času výkopu a zatímco dosud v 21:00 sledované utkání teprve začínalo, tentokrát už bude pravděpodobně zápas mezi fotbalisty Arsenalu a Paris St. Germain v tento čas dohraný.

Loni v létě ta zpráva trochu zapadla, nyní stojí za to si ji připomenout. Závěrečný zápas tohoto ročníku Ligy mistrů začne v Budapešti už v 18:00! To je důležitá zpráva pro všechny, kteří byli zvyklí na výkop o tři hodiny později. Znáte to… zvyk je železná košile.

Zástupce UEFA vedlo k tomuto rozhodnutí hned několik důvodů.

  • Snazší doprava příznivců ze stadionu po utkání, pokud dojde na prodloužení nebo penalty. Dřív se některé zápasy protahovaly, třeba finále v roce 2008 mezi Manchesterem United a Chelsea skončilo po penaltovém rozstřelu v Moskvě až v půl druhé v noci místního času.
  • Dřívější výkop mimo jiné také umožní zápas navštívit, nebo sledovat v televizi rodinám s dětmi, které nemusí ponocovat.
  • Kromě toho – a to UEFA zajímá možná nejvíc- by se měl zvýšit i televizní zásah celého zápasu. V Asii ještě nebude na jeho začátku hluboká noc, američtí fanoušci se na něj mohou podívat kolem oběda.

„Finále Ligy mistrů je zlatým hřebem fotbalové sezony a nový čas výkopu ho udělá přístupnějším zážitkem pro všechny zúčastněné,“ uvedl předseda UEFA Aleksander Čeferin.

Není to první změna u vrcholného zápasu. Už v roce 2010 bylo finále Ligy mistrů přesunuto ze středy na sobotu. Od roku 2021 není v Česku dostupné na volně šiřitelném televizním kanále. Letos ho vysílá Nova Sport 3.

