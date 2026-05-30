Bitva o ušatý pohár: šance na unikátní hattrick. Arteta jde pro nesmrtelnost, co hraje pro PSG?
Po 22 letech konečně vrátil Mikel Arteta do severního Londýna pohár pro vítěze Premier League. Strhl tak Arsenalu nálepku věčně druhého týmu. Nyní může dodat do vitríny ještě zajímavější předmět. Ušatý pohár pro evropského šampiona totiž na Emirates Stadium stále chybí. Dvacet let od jediné účasti ve finále Ligy mistrů mají Kanonýři jedinečnou šanci učinit ze sezony tu nejúspěšnější v historii klubu.
Arsenal patří mezi nejslavnější a nejúspěšnější kluby nejen v Anglii, ale i na světě. V mezinárodním srovnání však stále zaostává. „Výsledky v Evropě jsou zklamáním. Klub potřebuje udělat něco velkého,“ burcuje Martin Keown, bývalý obránce Gunners a člen Invincibles, tedy mistrovského týmu ze sezony 2003/04, který v anglické lize ani jednou neprohrál.
Pokud Artetova družina v sobotu večer v Budapešti uspěje, zapíše se podle Keowna do klubové kroniky jako nejlepší tým v dějinách. „Budou první vítězové Champions League vůbec, takže pro mě budou číslo jedna. Ne nezapomenutelní nebo neporazitelní. Prostě číslo jedna. Vítězství by z nich udělalo nesmrtelné legendy, což je pro hráče obrovská motivace,“ líčí Keown pro BBC.
Z týmu jde navíc strach. I přes neúspěchy z posledních sezon se dobře vypořádal s tlakem v závěru ročníku a titul v Premier League uzmul s přehledem. I v Lize mistrů působí dominantně.
V milionářské soutěži neprohráli Kanonýři ještě ani jeden zápas a se skóre 29:6 mají i v tomto ohledu nejlepší bilanci ze všech. „Pokud hledáte tým, který hraje nesmírně kompaktně a je těžké ho porazit, nenajdete lepší příklad než Arsenal. Soupeři mají strach, hraje extrémně nepříjemně,“ vyzdvihuje bývalý obránce Gaël Clichy. Sám má medaili pro mistra Anglie z památné sezony 2003/04 a byl i u jediné finálové účasti v Lize mistrů. V roce 2006 pouze z lavičky sledoval, jak jeho spoluhráči padli proti Barceloně 1:2.
V cestě za největším klubovým úspěchem ovšem stojí obrovská překážka. Nadupané PSG si největší sen v podobě triumfu v Champions League splnilo přesně před rokem a nyní míří za obhajobou.
Podobně jako Arsenal v minulých týdnech oslavili triumf na domácí scéně, i když v případě bohatého pařížského celku jde spíš o splněnou povinnost. Francouzský titul získalo PSG popáté za sebou a celkově podvanácté během posledních 14 let.
Větší tlak tedy směřuje právě na mužstvo Luise Enriqueho, mnohými považované za nejlepší na světě. Pařížský tým před rokem zdemoloval italský Inter 5:0. Většina hráčů tak moc dobře ví, jak k zápasu o ušatý pohár přistoupit. Pro PSG mluví i další faktor: na rozdíl evropských od konkurentů může realizační tým v domácí soutěži výrazně víc rotovat sestavou. Hráči tak nejsou v této fázi tolik opotřebovaní.
Na straně Arsenalu najdeme dva držitele nejcennější evropské trofeje. V roce 2021 s Chelsea slavil druhý brankář Kepa Arrizabalaga a útočník Kai Havertz, který jediným gólem rozhodl utkání proti Manchesteru City. „Mám jen pozitivní vzpomínky, snad nám to může pomoct. Byli jsme tehdy jasnými outsidery a ani se mi nesnilo, že bych mohl rozhodnout finále Ligy mistrů,“ vzpomíná německý ofenzivní univerzál na největší kariérní úspěch. „Nemůžu se dočkat zápasu a až přivezeme trofej do Londýna.“
Pomůže sebevědomý střelec k historické sezoně Arsenalu, nebo se bude muset sklonit před PSG?
Šance na unikátní hattrick
Nejsledovanější, nejbohatší, nejzábavnější. Slova velmi často spojovaná s Premier League, která mezi světovými ligami v mnoha ohledech nemá konkurenci. V mezinárodním srovnání dlouho nebyla vyloženě dominantní, v evropských pohárech však začíná mít navrch a nyní může zkompletovat výjimečný hattrick.
V Evropské lize slavila nejprve úspěch Aston Villa, ve středu pak ovládl Crystal Palace Konferenční ligu. Pro Orly šlo o vůbec první velkou evropskou trofej. Nyní se k oběma skromnějším celkům může připojit také slovutný Arsenal v Lize mistrů, čímž by se potvrdila totální dominance anglického fotbalu.
Aby všechny tři sezonní evropské trofeje shrábly celky z jedné země, je totiž zcela unikátní. Povedlo se to jen jednou, když v roce 1990 slavili Italové. Pohár mistrů evropských zemí uzmul AC Milán, Pohár UEFA Juventus a již zaniklý Pohár vítězů pohárů vybojovala Sampdoria.
Od té doby žádná země tolik nedominovala. Nutno podotknout, že značnou dobu se hrály pouze dvě evropské soutěže a hned v pěti případech v obou triumfovaly týmy ze Španělska.
Anglii se relativně nedávno podařil další historický zápis, když se v roce 2019 ve finálových zápasech Ligy mistrů i Evropské ligy utkaly anglické týmy.
Dřívější výkop i kvůli televizím
Závěrečný zápas tohoto ročníku Ligy mistrů začne v Budapešti už v 18.00! To je důležitá zpráva pro všechny, kteří byli zvyklí na výkop o tři hodiny později. Zástupce UEFA vedlo k tomuto rozhodnutí hned několik důvodů: Snazší doprava příznivců ze stadionu po utkání, pokud dojde na prodloužení nebo penalty. Dřív se některé zápasy protahovaly, třeba finále v roce 2008 mezi Manchesterem United a Chelsea skončilo po penaltovém rozstřelu v Moskvě až v půl druhé v noci místního času. Dřívější výkop mimo jiné také umožní zápas navštívit nebo sledovat v televizi rodinám s dětmi, které nemusí ponocovat. Kromě toho – a to UEFA zajímá možná nejvíc – by se měl zvýšit i televizní zásah celého zápasu. V Asii ještě nebude na jeho začátku hluboká noc, američtí fanoušci se na něj mohou podívat kolem oběda.
Srovnání týmů v Lize mistrů 2025/26:
PSG
Statistika
Arsenal
10
výhry
11
4
remízy
3
2
prohry
0
44
góly
29
31,6
očekávané góly
28,7
298
střely
209
114
střely na branku
86
22
inkasované góly
6
22,1
očekávané inkasované góly
11,7
170
střely proti
154
67
střely na branku proti
39
5
udržené nuly
9
146
fauly
163
15
žluté karty
25
2
červené karty
0
Předpokládané sestavy:
PSG:
Safonov
Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes
Zaire-Emery, Vitinha, Neves
Doué, Dembélé, Kvaracchelija
ARSENAL:
Raya
Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori
Rice, Lewis-Skelly, Ödegaard
Saka, Gyökeres, Trossard
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn – Dankert (video, všichni Něm.).
Absence: Dembélé, Hakimí (oba nejistý start) – White (zranění), Madueke, Timber (oba nejistý start).