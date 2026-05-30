PSG - Arsenal 1:1, na pen. 4:3. Finále Ligy mistrů ovládli podruhé za sebou Pařížané

PSG ovládlo Ligu mistrůZdroj: ČTK / AP / Andreea Alexandru
Fotbalisté Paris St. Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4:3 na penalty, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej. Londýňané vedli od šesté minuty zásluhou Kaie Havertze, v 65. minutě vyrovnal z penalty Ousmane Dembélé. V penaltovém rozstřelu neuspěli dva hráči anglického celku, zatímco na straně vítězů jen jeden.

Pařížané uspěli ve druhém ze tří finále LM, v roce 2020 podlehli Bayernu Mnichov a loni rozdrtili Inter Milán 5:0. Naopak Arsenal prohrál i druhý závěrečný souboj v soutěži, před 20 lety nestačil v dlouhém oslabení na Barcelonu. „Kanonýři“ zároveň nedokonali nadvládu anglických klubů v pohárech. Evropskou ligu ovládla Aston Villa a Konferenční ligu jiný londýnský tým Crystal Palace.

Týmy šly do utkání jako mistři svých zemí; PSG ovládl francouzskou ligu pátou sezonu po sobě, Arsenal po 22 letech vybojoval titul v anglické lize. Úvodnímu výkopu předcházelo krátké vystoupení americké rockové kapely The Killers. Arsenalu se v Puskás Aréně povedl vstup na výbornou a v šesté minutě skóroval, když Havertz z úhlu vystřelil pod břevno. Německý útočník skóroval v této sezoně LM počtvrté, jediným gólem v celém dvojzápase rozhodl i čtvrtfinále se Sportingem Lisabon.

Poté se dlouho hrálo bez šancí, až v závěru poločasu pařížský záložník Ruiz hlavičkoval nad. V nastavení mohl zvýšit Havertz, jenže podruhé se v utkání neprosadil.

Enrique vyhrál Ligu mistrů jako trenér potřetí

Po změně stran obránce Hakimí nepropálil z přímého kopu gólmana Arsenalu Rayu. Pak ale Mosquera fauloval v pokutovém území Kvaraccheliju a z nařízené penalty srovnal úřadující držitel Zlatého míče Dembélé. Francouzský reprezentant si polepšil na osm tref v tomto ročníku soutěže. PSG 45. trefou v sezoně LM dorovnal střelecký rekord Barcelony z ročníku 1999/00. Dokonat obrat mohl Kvaracchelija, jenže nastřelil tyč. Jeho spoluhráč Vitinha zase z voleje přestřelil.

Pařížané navzdory územní i střelecké převaze nezlomili bránící se Arsenal v normální hrací době a po 10 letech se finále LM prodlužovalo. Ani půlhodinový čas navíc nepřinesl rozuzlení a stejně jako v roce 2016 v madridském derby mezi Realem a Atléticem dospěl duel k penaltovému rozstřelu. V něm na stranu PSG neuspěl Mendes, zatímco za Arsenal selhali Eze s Gabrielem.

Trenér PSG Enrique se stal pátým koučem v historii Pohárů mistrů evropských zemí (PMEZ)/LM, jenž vyhrál trofej potřetí.

