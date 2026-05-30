Nejdominantnější finále LM? Arsenal držel míč jen 25 % času, přesto byl dvě penalty od výhry
Po dlouhých deseti letech se fanoušci dočkali penaltového dramatu ve finále Ligy mistrů. V sezoně 2015/16 přestřílel Real Madrid rivaly z Atlétika, nyní si lístky ve vítězné penaltové loterii vyzvedli hráči PSG (1:1, na penalty 4:3). Zároveň jim ale oproti Arsenalu šli hodně naproti. Diváci byli svědky nejdominantnějšího výkonu ve finálovém zápasu v novodobé historii milionářské soutěže. „Takhle si nepředstavuji hru mistra Anglie,“ řekl ve studiu Nova Sport trenér David Holoubek.
Stoupli k penaltě, při rozběhu se pozastavili a netrefili. Penaltoví nešťastníci Gabriel a Eze sdílí ten samý příběh. „Není úplně ideální, když jde stoper kopat penaltu,“ podotkl přítomný Roman Bednář na fakt, že šel rozhodující penaltu kopat právě brazilský stoper. Fakt, že musel do rozstřelu jít on i Eze bylo ale důsledkem fyzického stavu Londýňanů. Ti ke konci zápasu už těžko tahali nohy, museli masivně prostřídat. Proč? Celou dobu prakticky běhali bez míče.
Jak by vypadal zápas, kdyby hned po pár minutách neupláchl obraně francouzského mistra Kai Havertz a parádním způsobem neotevřel na přední tyči skóre? Těžko říct. Pravdou ale je, že nejrychlejší finálový gól od roku 2019 poslal Arsenal na následující hodinu do pozice, která mu byla bližší. Nejlepší obrana milionářské soutěže si mohla cuknout a čekat, co udělají pařížští ofenzivní virtuózové.
A z logiky věci se to podepsalo na herních statistikách. Arsenal týmu, který je schopný sázet góly jak na běžícím páse, dlouho neumožnil pořádnou šanci. Kromě přímého kopu Hakimiho nebyla v první půli k vidění ze strany PSG střela na bránu. Ale co za to anglický mistr obětoval... Bukayo Saka a další ofenzivní hráči se neostýchali vracet a zdvojovat nebezpečná křídla, pak zároveň chyběli vepředu po zisku balonu. Londýňané měli v prvním dějství pouhých 23 % držení míče. „Omlouvám se, ale na to se od Arsenalu nedalo koukat,“ řekl ve studiu Nova Sport redaktor Guillame Narguet.
Čekání na smrt se nevyplatilo, do té doby výtečný Mosquera v 62. minutě poprvé nestihl Chviču Kvaraccheliju, způsobil penaltu a vcelku s podivem neobdržel druhou žlutou kartu. I po vyrovnání se utkání s občasnými náznaky fotbalu „nahoru dolu“ táhlo, jako kdyby hrálo PSG proti deseti. Čísla se kromě narůstajících střel a šancí Francouzů neměnila, stejně tak držení míče. To skončilo na rozdílu 75 % - 25 %.
Co se týče jednostrannosti herního obrazu, šlo v novodobé historii soutěže o rekordní finálové číslo. Ten nejbližší zápas je (opět) ten z roku 2019, kdy měl Tottenham proti Liverpoolu 35% držení míče. I v rámci nejnižších držení míče v jakékoliv fázi soutěže by se dostal do top 50 (první je Dinamo Záhřeb s 19 %). K tomu si Arsenal vytvořil i nejnižší finálové xG od doby, kdy Opta podrobně sleduje data (0,44), menší než Inter, který dostal od Francouzů před rokem výplach 0:5.
„Takhle si nepředstavuji, že ve finále uvidím hrát mistra Anglie. Že zaleze po prvním náhodném gólu. Zklamání,“ hodnotil kouč David Holoubek.
Když tedy Gabriel v závěru přestřelil penaltu nad břevno někam do chumlu fanoušků PSG, dalo by se říct, že utkání skončilo spravedlivě. Může existovat námitka, že Artetova taktika byla perfektní a proti nejofenzivnějšímu týmu soutěže pracovala fantasticky. Koneckonců jen dvě proměněné penalty v rozstřelu navíc a slavil by jeho konzervativní přístup...