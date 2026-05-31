Finále LM v číslech: střelecké rekordy PSG, panovník Enrique i prokletí Arsenalu
Evropa dál leží u nohou pařížského giganta. Fotbalisté PSG udolali Arsenal (1:1, na penalty 4:3) a jako teprve třetí tým klubové historie dokázali obhájit prestižní double v Lize mistrů. Bitva o ušatý pohár ale nenabídla jen strhující drama do posledního penaltového kopu, nýbrž i statistické zajímavosti a unikátní zápisy do kronik. Historii změnili třeba Kai Havertz a trenér Luis Enrique dorovnal Guardiolu se Zidanem.
Čekání na smrt
24,7
Po rychlém gólu v úvodu se tým Mikela Artety zatáhl a podobně jako v celé sezoně se chtěl spoléhat především na velmi pevnou defenzivu, což je jeho silná stránka. Velká pasivita nakonec znamenala nejnižší podíl držení míče v dějinách finálových zápasů Ligy mistrů. „Kanonýři“ si balon užívali jen 24,7 % času, což je nejméně od sezony 2003/04, kdy Opta začala tato data sbírat.
Absolutní dominance
2
Vyhrát Ligu mistrů je samo o sobě obrovský úspěch, na který dosáhla jen hrstka evropských klubů. Obhájit prvenství? To už je unikátní počin. A co když navíc dvakrát po sobě do klubového muzea přinesete kromě ušatého poháru ještě ten pro vítěze ligy? Právě to se povedlo PSG, které je tak teprve třetím týmem v historii, co se může podobným kouskem pochlubit. První dva takové zápisy už jsou navíc v kronikách slušně zaprášené. Jako první to dokázal Real Madrid v letech 1957 a 1958, stejný počin zvládl také Ajax v letech 1972 a 1973.
Evropský panovník Enrique
3
Kouč Luis Enrique doručil vysněný pohár do Paříže už před rokem a úspěch okamžitě zopakoval. Jednou navíc slavil už před lety s Barcelonou a dohromady už tak má doma tři medaile pro vítěze Ligy mistrů. Vyrovnal tak legendární kolegy, jako jsou Pep Guardiola, Zinedine Zidane a Bob Paisley. Na prvním místě zůstává vysmátý Carlo Ancelotti s pěti výhrami. Mezi trenéry s minimálně 50 odkoučovanými zápasy v milionářské soutěži má navíc Enrique nejvyšší úspěšnost vítězství – 63,3 %.
Pařížské ofenzivní komando
45
Ve finále stačila jediná branka a PSG se vyhouplo na první místo historických tabulek v počtu vstřelených gólů v Lize mistrů. V celém ročníku se ofenzivní esa francouzského celku trefila hned 45krát, čímž vyrovnala rekord Barcelony ze sezony 1999/2000. Žádný tým v dějinách nejprestižnější klubové soutěže nezaznamenal víc zásahů v jedné edici.
Postrach Kvaratskhelia
10
Ve finále vybojoval klíčovou penaltu, z níž PSG srovnalo na 1:1 a po penaltách mohlo slavit. Khvicha Kvaratskhelia znovu patřil k nejnebezpečnějším mužům na trávníku. Vyřazovací fáze Ligy mistrů mu vyšla velkolepě, zářil především ve dvojzápase s Bayernem a v play off nasbíral dohromady deset gólů a asistencí. Lépe si v Lize mistrů počínali jen Cristiano Ronaldo v sezoně 2016/17 a Karim Benzema v sezoně 2021/22. Každá z hvězd dotáhla Real Madrid k vítězství s jedenácti body.
Finálový specialista
2
Dát gól ve finále Ligy mistrů je snem každého fotbalisty. Kai Havertz si ho splnil už dvakrát a navíc pokaždé v jiném dresu. V roce 2021 rozhodl jedinou brankou finále Chelsea proti Manchesteru City, tentokrát se radoval už jako hráč konkurenčního Arsenalu. Připojil se tak do výjimečné společnosti – pouze Cristiano Ronaldo (Manchester United a Real Madrid) a Mario Mandžukič (Bayern a Juventus) skórovali ve finále Champions League za dva různé celky.
Evropské prokletí
226
Na domácí scéně patří dlouhá léta k nejlepším. Nedávno Arsenal oslavil čtrnáctý ligový titul a v žebříčku anglických klubů jde historicky o třetí nejúspěšnější celek. Jenže na mezinárodní scéně se Gunners dlouhodobě trápí. Ani druhé finále Ligy mistrů jim nevyšlo a v nejprestižnější klubové soutěži tak pořád čekají na triumf. I v součtu s předchozí érou Poháru mistrů evropských zemí zde přitom odkopali už 226 utkání, což je nejvyšší počet ze všech klubů, které stále čekají na první vítězství.