Předplatné

Finále LM v číslech: střelecké rekordy PSG, panovník Enrique i prokletí Arsenalu

Trenér PSG Luis Enrique s trofejí pro vítěze Ligy mistrů
Trenér PSG Luis Enrique s trofejí pro vítěze Ligy mistrůZdroj: ČTK / AP / Petr Josek
Trenér PSG Luis Enrique s trofejí pro vítěze Ligy mistrů
PSG ovládlo Ligu mistrů
PSG ovládlo Ligu mistrů
PSG ovládlo Ligu mistrů
PSG ovládlo Ligu mistrů
PSG ovládlo Ligu mistrů
PSG ovládlo Ligu mistrů
61
Fotogalerie
Petr Fantyš
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Evropa dál leží u nohou pařížského giganta. Fotbalisté PSG udolali Arsenal (1:1, na penalty 4:3) a jako teprve třetí tým klubové historie dokázali obhájit prestižní double v Lize mistrů. Bitva o ušatý pohár ale nenabídla jen strhující drama do posledního penaltového kopu, nýbrž i statistické zajímavosti a unikátní zápisy do kronik. Historii změnili třeba Kai Havertz a trenér Luis Enrique dorovnal Guardiolu se Zidanem.

Čekání na smrt

24,7

Po rychlém gólu v úvodu se tým Mikela Artety zatáhl a podobně jako v celé sezoně se chtěl spoléhat především na velmi pevnou defenzivu, což je jeho silná stránka. Velká pasivita nakonec znamenala nejnižší podíl držení míče v dějinách finálových zápasů Ligy mistrů. „Kanonýři“ si balon užívali jen 24,7 % času, což je nejméně od sezony 2003/04, kdy Opta začala tato data sbírat.

Absolutní dominance

2

Vyhrát Ligu mistrů je samo o sobě obrovský úspěch, na který dosáhla jen hrstka evropských klubů. Obhájit prvenství? To už je unikátní počin. A co když navíc dvakrát po sobě do klubového muzea přinesete kromě ušatého poháru ještě ten pro vítěze ligy? Právě to se povedlo PSG, které je tak teprve třetím týmem v historii, co se může podobným kouskem pochlubit. První dva takové zápisy už jsou navíc v kronikách slušně zaprášené. Jako první to dokázal Real Madrid v letech 1957 a 1958, stejný počin zvládl také Ajax v letech 1972 a 1973.

Video placeholder

Evropský panovník Enrique

3

Kouč Luis Enrique doručil vysněný pohár do Paříže už před rokem a úspěch okamžitě zopakoval. Jednou navíc slavil už před lety s Barcelonou a dohromady už tak má doma tři medaile pro vítěze Ligy mistrů. Vyrovnal tak legendární kolegy, jako jsou Pep Guardiola, Zinedine Zidane a Bob Paisley. Na prvním místě zůstává vysmátý Carlo Ancelotti s pěti výhrami. Mezi trenéry s minimálně 50 odkoučovanými zápasy v milionářské soutěži má navíc Enrique nejvyšší úspěšnost vítězství – 63,3 %.

Pařížské ofenzivní komando

45

Ve finále stačila jediná branka a PSG se vyhouplo na první místo historických tabulek v počtu vstřelených gólů v Lize mistrů. V celém ročníku se ofenzivní esa francouzského celku trefila hned 45krát, čímž vyrovnala rekord Barcelony ze sezony 1999/2000. Žádný tým v dějinách nejprestižnější klubové soutěže nezaznamenal víc zásahů v jedné edici.

Postrach Kvaratskhelia

10

Ve finále vybojoval klíčovou penaltu, z níž PSG srovnalo na 1:1 a po penaltách mohlo slavit. Khvicha Kvaratskhelia znovu patřil k nejnebezpečnějším mužům na trávníku. Vyřazovací fáze Ligy mistrů mu vyšla velkolepě, zářil především ve dvojzápase s Bayernem a v play off nasbíral dohromady deset gólů a asistencí. Lépe si v Lize mistrů počínali jen Cristiano Ronaldo v sezoně 2016/17 a Karim Benzema v sezoně 2021/22. Každá z hvězd dotáhla Real Madrid k vítězství s jedenácti body.

Finálový specialista

2

Dát gól ve finále Ligy mistrů je snem každého fotbalisty. Kai Havertz si ho splnil už dvakrát a navíc pokaždé v jiném dresu. V roce 2021 rozhodl jedinou brankou finále Chelsea proti Manchesteru City, tentokrát se radoval už jako hráč konkurenčního Arsenalu. Připojil se tak do výjimečné společnosti – pouze Cristiano Ronaldo (Manchester United a Real Madrid) a Mario Mandžukič (Bayern a Juventus) skórovali ve finále Champions League za dva různé celky.

Evropské prokletí

226

Na domácí scéně patří dlouhá léta k nejlepším. Nedávno Arsenal oslavil čtrnáctý ligový titul a v žebříčku anglických klubů jde historicky o třetí nejúspěšnější celek. Jenže na mezinárodní scéně se Gunners dlouhodobě trápí. Ani druhé finále Ligy mistrů jim nevyšlo a v nejprestižnější klubové soutěži tak pořád čekají na triumf. I v součtu s předchozí érou Poháru mistrů evropských zemí zde přitom odkopali už 226 utkání, což je nejvyšší počet ze všech klubů, které stále čekají na první vítězství.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů