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Los Evropské ligy: Hradec může potkat Besiktas. Spartu čeká v Lize mistrů Lyon

Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další dva roky
Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další dva rokyZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
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Mistrovství světa je za námi, fotbalový fanoušek se ale rychle může přeorientovat na klubový fotbal. O víkendu startuje nový ročník Chance Ligy a už dnes se losují další předkola evropských pohárů. Soupeře pro 3. předkolo Ligy mistrů zná Sparta, jako nenasazená narazí na Lyon s Pavlem Šulcem. Hradec pak v případě postupu přes Tromsö v Evropské lize půjde na vítěze zápasu Besiktas - Midtjylland. Ještě zbývá vylosovat další předkolo Konferenční ligy. ONLINE přenos z losování sledujte na iSportu.

Spartu čeká Lyon

Letenští musí k postupu do hlavní fáze soutěže vyřadit v předkolech dva týmy. Proti francouzskému celku čeká pikantní souboj Adama Karabce, který v klubu minulou sezonu hostoval, nyní ale zůstává ve sparťanském kádru. Na druhé straně stojí český reprezentant Pavel Šulc, který navzdory spekulacím stále zůstává v Lyonu.

Olympique je pro Spartu asi nejtěžší variantou, dalšími možnostmi v osudí byly Bodö/Glimt, Olympiakos a vítěz z dvojice Fenerbahce - Górnik. Pražané začnou dvojzápas na Letné, vysílat ho bude nový kanál Prima Sport. Více ZDE>>>

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Los 3. předkola Ligy mistrů

Těžká cesta pro Hradec

Hradec začíná svou evropskou cestu už tento týden, ve 2. předkole se utká s norským Tromsö. Pokud přes něj postoupí, ve 3. předkole narazí na vítěze zápasu Besiktas - Midtjylland. Potkat se tak může třeba s bývalým reprezentantem Václavem Černým. Objevují se navíc informace, že má turecký klub velký zájem o Mohameda Salaha, který ukončil svoji éru v Liverpoolu.

Pokud by Hradec postoupil přes Tromsö, první zápas 3. předkola Evropské ligy by odehrál 6. srpna doma, odveta by pak byla na programu 13. srpna venku.

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Los 3. předkola Evropské ligy

Možní soupeři pro Jablonec a Hradec v KL:

Hradce by se 3. předkolo Konferenční ligy týkalo v případě, že nezvládne dvojzápas s Tromsö v Evropské lize. Jablonec nejprve musí postoupit přes chorvatský Varaždín.

Soupeři pro Hradec

  • vítěz Vojvodina - Ajax
  • vítěz Basaksehir - Turku
  • vítěz Alaškert - CFR Kluž
  • vítěz Valur Reykjavík - Zrinjski Mostar

Soupeři pro Jablonec 

  • vítěz Čerkasy - Gent
  • poražený Besiktas - Midtjylland
  • vítěz HJK Helsinki - Coleraine
  • poražený Twente - Ferencváros
  • vítěz RFS Riga - Vestri

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Los 3. předkola Konferenční ligy

Vstoupit do diskuze (19)

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