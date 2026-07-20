Los Evropské ligy: Hradec může potkat Besiktas. Spartu čeká v Lize mistrů Lyon
Mistrovství světa je za námi, fotbalový fanoušek se ale rychle může přeorientovat na klubový fotbal. O víkendu startuje nový ročník Chance Ligy a už dnes se losují další předkola evropských pohárů. Soupeře pro 3. předkolo Ligy mistrů zná Sparta, jako nenasazená narazí na Lyon s Pavlem Šulcem. Hradec pak v případě postupu přes Tromsö v Evropské lize půjde na vítěze zápasu Besiktas - Midtjylland. Ještě zbývá vylosovat další předkolo Konferenční ligy. ONLINE přenos z losování sledujte na iSportu.
Spartu čeká Lyon
Letenští musí k postupu do hlavní fáze soutěže vyřadit v předkolech dva týmy. Proti francouzskému celku čeká pikantní souboj Adama Karabce, který v klubu minulou sezonu hostoval, nyní ale zůstává ve sparťanském kádru. Na druhé straně stojí český reprezentant Pavel Šulc, který navzdory spekulacím stále zůstává v Lyonu.
Olympique je pro Spartu asi nejtěžší variantou, dalšími možnostmi v osudí byly Bodö/Glimt, Olympiakos a vítěz z dvojice Fenerbahce - Górnik. Pražané začnou dvojzápas na Letné, vysílat ho bude nový kanál Prima Sport. Více ZDE>>>
Těžká cesta pro Hradec
Hradec začíná svou evropskou cestu už tento týden, ve 2. předkole se utká s norským Tromsö. Pokud přes něj postoupí, ve 3. předkole narazí na vítěze zápasu Besiktas - Midtjylland. Potkat se tak může třeba s bývalým reprezentantem Václavem Černým. Objevují se navíc informace, že má turecký klub velký zájem o Mohameda Salaha, který ukončil svoji éru v Liverpoolu.
Pokud by Hradec postoupil přes Tromsö, první zápas 3. předkola Evropské ligy by odehrál 6. srpna doma, odveta by pak byla na programu 13. srpna venku.
Možní soupeři pro Jablonec a Hradec v KL:
Hradce by se 3. předkolo Konferenční ligy týkalo v případě, že nezvládne dvojzápas s Tromsö v Evropské lize. Jablonec nejprve musí postoupit přes chorvatský Varaždín.
Soupeři pro Hradec
- vítěz Vojvodina - Ajax
- vítěz Basaksehir - Turku
- vítěz Alaškert - CFR Kluž
- vítěz Valur Reykjavík - Zrinjski Mostar
Soupeři pro Jablonec
- vítěz Čerkasy - Gent
- poražený Besiktas - Midtjylland
- vítěz HJK Helsinki - Coleraine
- poražený Twente - Ferencváros
- vítěz RFS Riga - Vestri