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Los Ligy mistrů ONLINE: Sparta se dozví soupeře pro třetí předkolo, hrozí jí i Lyon

Fotbalisté Sparty slaví gól
Fotbalisté Sparty slaví gólZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
Liga mistrů
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Mistrovství světa je za námi, fotbalový fanoušek se ale rychle může přeorientovat na klubový fotbal. O víkendu startuje nový ročník Chance Ligy a už dnes se losují další předkola evropských pohárů. Sparta vstupuje do Ligy mistrů ve 3. předkole, není nasazená a střetne se s jedním ze čtveřice zvučných soupeřů. Hrozí jí i Lyon, za který hraje Pavel Šulc. ONLINE přenos z losování sledujte od 12.00 na iSportu.

Možní soupeři pro Spartu:

  • Lyon
  • Bodö/Glimt
  • Olympiakos
  • vítěz dvojzápasu Fenerbahce - Górnik

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