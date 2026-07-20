Los Ligy mistrů ONLINE: Sparta se dozví soupeře pro třetí předkolo, hrozí jí i Lyon
Mistrovství světa je za námi, fotbalový fanoušek se ale rychle může přeorientovat na klubový fotbal. O víkendu startuje nový ročník Chance Ligy a už dnes se losují další předkola evropských pohárů. Sparta vstupuje do Ligy mistrů ve 3. předkole, není nasazená a střetne se s jedním ze čtveřice zvučných soupeřů. Hrozí jí i Lyon, za který hraje Pavel Šulc. ONLINE přenos z losování sledujte od 12.00 na iSportu.
Možní soupeři pro Spartu:
- Lyon
- Bodö/Glimt
- Olympiakos
- vítěz dvojzápasu Fenerbahce - Górnik