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Los Ligy mistrů: Sparta jde na Lyon! Předkolo proti Šulcovi a spol. začne na Letné

Fotbalisté Sparty slaví gól
Fotbalisté Sparty slaví gólZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
Liga mistrů
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Mistrovství světa je za námi, fotbalový fanoušek se ale rychle může přeorientovat na klubový fotbal. O víkendu startuje nový ročník Chance Ligy a už dnes se losují další předkola evropských pohárů. Soupeře pro 3. předkolo Ligy mistrů zná Sparta, jako nenasazená narazí na Lyon s Pavlem Šulcem. Své pohárové protivníky se ale dozví i další české kluby. ONLINE přenos z losování Evropské a Konferenční ligy sledujte na iSportu.

Spartu čeká Lyon

Letenští musí k postupu do hlavní fáze soutěže vyřadit v předkolech dva týmy. Proti francouzskému celku čeká pikantní souboj Adama Karabce, který v klubu minulou sezonu hostoval, nyní ale zůstává ve sparťanském kádru. Na druhé straně stojí český reprezentant Pavel Šulc, který navzdory spekulacím stále zůstává v Lyonu. Pražané začnou dvojzápas na Letné.

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Los 3. předkola Ligy mistrů

Možní soupeři pro Hradec v EL:

Hradec začíná svou evropskou cestu už tento týden, ve 2. předkole se utká s norským Tromsö. Pokud přes něj postoupí, ve 3. předkole ho čekají tyto varianty:

  • Rangers
  • vítěz Besiktas - Midtjylland
  • vítěz Dynamo Kyjev - PAOK
  • Salzburg

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Los 3. předkola Evropské ligy

Možní soupeři pro Jablonec a Hradec v KL:

Hradce by se 3. předkolo Konferenční ligy týkalo v případě, že nezvládne dvojzápas s Tromsö v Evropské lize. Jablonec nejprve musí postoupit přes chorvatský Varaždín.

Soupeři pro Hradec

  • vítěz Vojvodina - Ajax
  • vítěz Basaksehir - Turku
  • vítěz Alaškert - CFR Kluž
  • vítěz Valur Reykjavík - Zrinjski Mostar

Soupeři pro Jablonec 

  • vítěz Čerkasy - Gent
  • poražený Besiktas - Midtjylland
  • vítěz HJK Helsinki - Coleraine
  • poražený Twente - Ferencváros
  • vítěz RFS Riga - Vestri

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Los 3. předkola Konferenční ligy

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