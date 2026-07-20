Los Ligy mistrů: Sparta jde na Lyon! Předkolo proti Šulcovi a spol. začne na Letné
Mistrovství světa je za námi, fotbalový fanoušek se ale rychle může přeorientovat na klubový fotbal. O víkendu startuje nový ročník Chance Ligy a už dnes se losují další předkola evropských pohárů. Soupeře pro 3. předkolo Ligy mistrů zná Sparta, jako nenasazená narazí na Lyon s Pavlem Šulcem. Své pohárové protivníky se ale dozví i další české kluby. ONLINE přenos z losování Evropské a Konferenční ligy sledujte na iSportu.
Spartu čeká Lyon
Letenští musí k postupu do hlavní fáze soutěže vyřadit v předkolech dva týmy. Proti francouzskému celku čeká pikantní souboj Adama Karabce, který v klubu minulou sezonu hostoval, nyní ale zůstává ve sparťanském kádru. Na druhé straně stojí český reprezentant Pavel Šulc, který navzdory spekulacím stále zůstává v Lyonu. Pražané začnou dvojzápas na Letné.
Možní soupeři pro Hradec v EL:
Hradec začíná svou evropskou cestu už tento týden, ve 2. předkole se utká s norským Tromsö. Pokud přes něj postoupí, ve 3. předkole ho čekají tyto varianty:
- Rangers
- vítěz Besiktas - Midtjylland
- vítěz Dynamo Kyjev - PAOK
- Salzburg
Možní soupeři pro Jablonec a Hradec v KL:
Hradce by se 3. předkolo Konferenční ligy týkalo v případě, že nezvládne dvojzápas s Tromsö v Evropské lize. Jablonec nejprve musí postoupit přes chorvatský Varaždín.
Soupeři pro Hradec
- vítěz Vojvodina - Ajax
- vítěz Basaksehir - Turku
- vítěz Alaškert - CFR Kluž
- vítěz Valur Reykjavík - Zrinjski Mostar
Soupeři pro Jablonec
- vítěz Čerkasy - Gent
- poražený Besiktas - Midtjylland
- vítěz HJK Helsinki - Coleraine
- poražený Twente - Ferencváros
- vítěz RFS Riga - Vestri