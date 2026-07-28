Nová sportovní stanice Prima sport: Začne to Spartou s Lyonem, základ dodá Sporty TV
Kdo chce vidět, jak si fotbalisté Sparty vedou s Lyonem ve třetím předkole Ligy mistrů, naladí si stanici Prima sport. Nový sportovní kanál v Česku. Ostrý start chystá na 17. srpna, ovšem právě domácí utkání Letenských proti francouzskému klubu v úterý 4. srpna bude ostrou zkouškou. Nyní už je jisté, že naváže na program dosavadní sportovní stanice Sporty TV. Prima o tom informovala v tiskové zprávě.
Přenos kvalifikačního zápasu Sparty ukazuje, že Prima bere sport vážně. Dokládá to i nedávný přímý přenos ženského finále Wimbledonu s ryze českou účastí na hlavním kanále Primy. Prima sport už dopředu avizovala, že u zápasu Sparty nabídne i speciální předzápasové studio, odborné analýzy nebo bezprostřední ohlasy. Co bude následovat dál?
Nová sportovní stanice Prima sport pod střechou televize Prima dostala licenci před měsícem. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) dala souhlas k terestrickému i internetovému vysílání, oprávnění platí na příštích 12 let. Program – vysílaný v češtině – by měl být poskytován v rozsahu 15 až 24 hodin denně.
Nyní už je jisté, co bude na začátku tvořit vysílání Prima sport. Základy poskytne Sporty TV, která vysílá od roku 2024 a na programu má třicet sportovních odvětví a přenosům soutěží. Mezi nejvýraznější tváře patří Jiří Kalemba, který dlouho působil v České televizi a reportérka Tereza Kubíčková, známá fanouškům z hokejových a fotbalových přenosů na O2 TV (nyní Oneplay Sport).
Co je v programu už nyní?
- Vybrané zápasy druhé nejvyšší soutěže ve fotbale a hokeji včetně doprovodných pořadů.
- Ve fotbale zápasy dánské a polské ligy.
- Zápasy volebalové extraligy a florbalových nejvyšších soutěží
- Ze zimních sportů přenosy ze Světového poháru skialpinismu, nového olympijského sportu, série dálkových běhů na lyžích Ski Classic včetně Vassova běhu a extrémních freeridových závodů na lyžích a snowboardech Freeride World Tour.
- Nejprestižnější série turnajů v plážovém volejbaliu Beach Pro Tour.
Jak program naladit
Co je důležité, půjde o volně šířené vysílání, tedy poskytované zdarma. A tedy i konkurenci pro veřejnoprávní ČT sport, dosud jediný volně šiřitelný celoplošný sportovní kanál v zemi.
Jak naladit? Takhle to vysvětlují provozovatelé na svém webu. „Náš úplně nový sportovní program bude dostupný od 17. srpna prostřednictvím pozemního vysílání DVB-T2 v celoplošné Vysílací síti 24 (Multiplex 24 - MUX 24). Naladit si ho ale můžete už před oficiálním startem. První vysílání na Prima sport budete moci sledovat už během domácího kvalifikačního zápasu Sparty ve 3. předkole Ligy mistrů. Pokud jej po spuštění svého televizoru nenajdete v programové nabídce, ve většině případů postačí provést nové naladění televizních programů.“